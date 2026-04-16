ODS v Praze připouští SPOLU bez lidovců, kritizuje jejich handl o kandidátku

ODS ve čtvrtek na jednání regionální rady zpřísnila svůj postoj k jednání o předvolební spolupráci před podzimními komunálními volbami. Formálně deklaruje ochotu pokračovat v koalici SPOLU.
Z názorů špiček pražské ODS však vyplývá, že případná spolupráce bude podmíněna především programovou shodou a schopností řídit město, nikoli rozdělováním míst na kandidátkách.
„Respektujeme každého partnera. Klíčové ale je, jak bude Praha fungovat. Neřešíme, kdo kde bude na kandidátce, ale kdo je připraven nést odpovědnost. Pokud někdo staví jednání primárně na tom, kolik míst získá, není to přístup, na kterém my chceme stavět vedení hlavního města,“ řekl kandidát na primátora a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík.
I když dosavadní spolupráci v pražském zastupitelstvu hodnotí ODS jako funkční, v současném rozpoložení to nevypadá, že by se tohoto konceptu chtěli držet za každou cenu. V případě odlišného směřování partnerů jsou připraveni hledat i jiné varianty než pokračování stávající koalice.
Napětí ze strany lidovců
Do jednání prý vnáší napětí postoj KDU-ČSL, která podle ODS zvažuje spolupráci s Prahou sobě. Právě tato otevřenost různým cestám podle občanských demokratů ukazuje na programové rozdíly, které by bylo nutné v případě společné kandidatury překlenout.
„Pokud je pro KDU-ČSL přijatelný program Prahy sobě, pak by spolupráce s námi nutně znamenala zásadní kompromisy na jedné či druhé straně. A ty my po zkušenosti z aktuálního volebního období dělat nechceme,“ uvedla předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Narážela tím na časté neshody, které mají při vládnutí s Piráty.
Podle ní ODS nepůjde do předvolební koalice za cenu programových ústupků.
„V Praze hraje hlavní roli v koalici ODS, pak TOP 09 a KDU-ČSL vždycky hrála až druhé housle. To můžeme vidět i na počtu jejich pražských zastupitelů (mají dva zastupitele, pozn. red.). Lidovci jsou oblíbeným partnerem do různých koalic, ale pro ODS a TOP 09 to zas tak důležitý hráč není,“ řekl Jakub Čapek z Institutu politologických studií.
Lídr za lidovce v minulých komunálních volbách a zastupitel Jan Wolf uvedl, že debata o spolupráci s Prahou sobě není nová.
„Je dohoda, že lidovci půjdou s Prahou sobě. To je dohodnuto už od října. Otázka je, zda to tak skutečně dopadne,“ řekl Wolf a potvrdil, že v nadcházejících volbách kandidovat nebude. Podle něj se zároveň řeší i konkrétní podoba kandidátky. „Praha sobě navrhla tři volitelná místa, podle mě ale budou reálně dvě,“ uvedl s tím, že on sám není příznivcem této spolupráce.
Z vyjádření ODS je zároveň patrné, že se snaží posunout jednání z roviny vyjednávání o kandidátkách k důrazu na obsahovou stránku spolupráce.
Lidovci v krizi
V tomto kontextu působí aktuální strategie lidovců – tedy paralelní zvažování odlišných koaličních variant – jako krok, který jejich pozici spíše komplikuje, než posiluje.
„Lidovci v Praze nikdy nepatřili k silným subjektům a momentálně procházejí velkou krizí. Spojení s Prahou sobě pro ně může znít zajímavě třeba také proto, že je Jan Čižinský bývalý lidovecký poslanec,“ sdělil politolog Ladislav Mrklas.
Naopak spolupráci s TOP 09 označuje ODS za přirozenou a stabilní. Podle jejích představitelů jde o partnerství, které je blízké programově i personálně a umožňuje nabídnout srozumitelný pravicový program zaměřený na konkrétní výsledky v řízení města.
Vyjádření ODS tak potvrzuje, že projekt SPOLU v současné podobě zřejmě končí. Jeho další podoba bude záviset především na schopnosti partnerů sladit jejich programové priority.