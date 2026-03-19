Dopravu v Nuslích omezila porucha trakčního vedení, tramvaje jezdily jinudy

  10:28,  aktualizováno  10:49
V pražských Nuslích dopoledne asi dvě hodiny nejezdily tramvaje v důsledku poruchy trakčního vedení. Dotčené byly linky 3, 11 a 14. V úseku Náměstí Bratří Synků - Spořilov jezdila náhradní autobusová doprava X11.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kromě náhradní autobusové dopravy bylo možné v postiženém úseku využít také pravidelné autobusové linky 135, 136 a 213 v úseku Spořilov – Chodovská a v úseku Chodovská - Michelská linku 188.

Tramvajová linka číslo 11 byla oboustranně vedena po odklonové trase z Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.

Po odklonové trase jezdila oboustranně také linka 14. K poruše došlo před devátou hodinou ranní.

Autor: