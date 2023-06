Středočeský kraj zruší odbor investora, podle části politiků hrozí chaos

Receptem na zrychlení zakázek má být podle vedení krajského úřadu zrušení odboru krajského investora (OKI) a rozdělení tamních zaměstnanců na jednotlivé odbory. Zakázky už tak nebudou zpracovávat společně, ale ve spolupráci s konkrétními odbory, které dané projekty připravují.

Jenže ne všichni členové krajské rady se na změně shodnou. „Říkal jsem, že si nemyslím, že je to dostatečně připravené, a že hrozí zastavení zakázek. Pana ředitele úřadu jsem na to upozorňoval, nicméně dál na tom pracuje,“ řekl MF DNES krajský radní za oblast majetku Libor Lesák (ODS) s tím, že činit takové zásadní změny rok a půl před volbami není podle něho dobře.

„Bude se pak muset vyhodnotit, zda to bylo správné rozhodnutí, či nikoli, třeba to nějakým způsobem fungovat bude,“ dodal Lesák smířlivěji.

Zdraží zadávání zakázek?

Návrh naopak doslova cupuje opozice. „Hlava mi to nebere, je rušen nastavený a plně funkční systém zadávání zakázek s jasnou směrnicí, která stanovila schvalovací postupy, limity a interní pravidla,“ říká zastupitel Martin Herman (ANO), který byl v minulém volebním období krajským radním, pod kterého spadaly i krajské investice a veřejné zakázky.

„Podle mě nastává situace chaosu a obav, zda vůbec bude zadávání zakázek fungovat, a hlavně na jaké úrovni,“ uvedl Herman. Míní, že za problémy nemůže rušené oddělení krajského investora, ale spíše celkový nedostatek dobře připravených projektů.

Cílem je zbavit se některých úředníků. Naneštěstí těch, kteří jediní tomu rozumí. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) poslankyně

„Dojde tím navíc ke zdražení zadávání veřejných zakázek, protože bude nutné více platit externí právní kanceláře,“ přidává se bývalá hejtmanka a poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Podle ní se vedení kraje chtělo zbavit některých úředníků. „Naneštěstí těch, kteří jediní rozumí složitému systému výběrových řízení. Změna podle hejtmanky má vést k úspoře a zkvalitnění systému, opak je pravdou,“ dodala Jermanová.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) ale míní, že kritika přichází proto, že úřad tím někomu zhatil plány.

„Vzhledem k tomu, kolik se objevilo výhrůžných a dehonestujících SMS zpráv zasílaných z později nedostupného telefonního čísla na vedoucí odborů a radní, vzhledem k anonymům, které chodí mailem, a vzhledem k tomu, jak úporně členové ANO tuto interní a organizační změnu neustále veřejně komentují a kritizují, je jasné, že stávající systém někomu vyhovoval. A že změnou jsme někomu šlápli na kuří oko,“ uvedla Pecková.

Většina zaměstnanců zůstane

Podle hejtmanky je změna zcela v kompetenci ředitele krajského úřadu Jana Loušky. Ten potvrdil, že by ke změně mělo dojít od 1. července. „Jsem si vědom všech rizik, ale o všem jednáme s vedoucími odborů a vše bylo projednáno s krajskou radou,“ říká Louška.

Na zastupitelstvu vysvětlil, že podle něho změna zrychlí zadávání zakázek, zjednoduší administraci, rozloží odpovědnost za veřejné zakázky v rámci větší části úřadu a zajistí lepší právní podporu, byť přiznává, že s větším využitím placených externích právních kanceláří. Ti, kteří zakázky připravují, mají mít také důslednou metodickou podporu. Připravuje se též nová směrnice o veřejných zakázkách, která je nyní připomínkována vedoucími odborů i vedoucími příspěvkových organizací.

Je jasné, že systém někomu vyhovoval a někomu jsme tak šlápli na kuří oko. Petra Pecková (STAN) hejtmanka

Louška míní, že většina zaměstnanců změnou a zrušením odboru OKI o práci nepřijde. „Se zaměstnanci jsem mluvil o tom, jakou jinou roli by mohli mít v rámci krajského úřadu. Mám avizováno, že odchází z celého toho systému pouze jeden důchodového věku, který mě požádal, aby ke konci června mohl skončit a odejít do důchodu. Ostatní zaměstnanci počítají s tím, že by mohli pokračovat v administraci v rámci jednotlivých odborů,“ uvedl Louška.

Připustil ale, že zhruba u tří zaměstnanců, například vedoucí oddělení, není ještě jejich nové uplatnění úplně jasné.

Současně jedna funkce přibude, kvůli rozsáhlé agendě krajský úřad zřídí pozici zástupce ředitele právě za oblast investic a veřejných zakázek. „Hlásí se nám už přes 100 zájemců, dělá mi to radost, protože je vidět, že má úřad dobré jméno a je zájem u nás pracovat,“ uvedl ředitel Louška.