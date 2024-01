Studenti hledají ztracené obrazy. Z auly jejich gymnázia zmizely před sto lety

„Tohle je naše bývalá kaple, kterou dnes používáme jako aulu a v níž očividně něco chybí,“ ukazuje prázdná místa na stěnách Michal Bělka, učitel společenských věd a informatiky Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi.

Historik a učitel gymnázia Ladislav Futtera zjistil, že v kapli před 100 lety visely tři obrazy, a také se mu podařilo vypátrat, co na nich bylo: „Zvěstování Panny Marie, Svatý Václav poprvé přistupuje ke svatému přijímání a Svatý Vojtěch se modlí za svou vlast. Malby objednal a sám zaplatil katecheta (učitel náboženství, pozn. red.) Václav Davídek, jejich autorem byl akademický malíř Viktor Foerster,“ upřesňuje Futtera.

Na to, co na obrazech bylo, přišel při přípravě publikace k oslavám 120 let existence budovy, kde gymnázium sídlí. Práce ho přivedla mimo jiné do dosud neprobádaného fondu bývalé státní obecné střední školy (reálky), pro niž původně neobarokní budova v Palackého ulici vznikla. Gymnázium, jehož historie sahá až do roku 1688, tam sídlí od vlny reforem a slučování škol ve 40. letech 20. století.

Po několik desítek let byl jedinou stopou po malbách prázdný štukový rám v čele školní auly, počet ani podobu děl nikdo neznal. Ladislavu Futterovi se ale v archivních fondech podařilo dohledat podobu ztracených obrazů. Studenti a vyučující se teď proto snaží dopátrat, kde malby skončily. „K výročí 120 let od založení budovy bychom si chtěli nadělit dárek a zjistit, kde ty obrazy jsou,“ říká Michal Bělka.

Gymnazisté věří, že obrazy se do současnosti dochovaly. „Václav Davídek v době rušení školní kaple ještě žil a působil v Praze,“ míní Bělka. Obrazy ale mohly skončit kdekoli – v galerii, muzejním depozitáři, v soukromé sbírce nebo v nějakém kostele či kapli. „To však zároveň znamená, že záběr pátrací akce je nesmírně široký,“ dodává Bělka.

Studenti ze semináře multimediální tvorby se proto obrátili na veřejnost v kampani, pro niž vytvořili web HledameObrazy.cz a též založili sociální sítě. V nejbližších dnech také sami kontaktují jednotlivé farnosti, případně správce těchto farností, kteří mají nejlepší přehled o svých sbírkách uměleckých předmětů, zda se u nich zmiňované obrazy nenacházejí. „S ohledem na počet kostelů, farností či muzeí není v silách učitelů a studentů obcházet všechny, ale pokud bychom dostali nějaký zajímavý tip, určitě se tam rádi vypravíme, proto se také obracíme na veřejnost, farnosti a další instituce,“ doplňuje Michal Bělka.