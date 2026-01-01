náhledy
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Autor: čtenář iDNES.cz
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Obyvatelé okolních domů na Dobrovského ulici v Praze kde 10. března došlo k zažehnutí unikajícího plynu si chodí pro pitnou vodu do přistavených cisteren. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Obyvatelka vedlejšího domu pozoruje odstraňování následků úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Místo úniku a zažehnutí plynu z 10. března na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Místo úniku a zažehnutí plynu z 10. března na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Policie uzavřela okolí domu, kde 10. března došlo k úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA