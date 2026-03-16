Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří hospodářské stavení

  18:04,  aktualizováno  18:14
Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde dnes odpoledne vzplálo hospodářské stavení. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle starosty Zbyňka Macha je už požár pod kontrolou.
Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)
Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

„První jednotky jsou na místě a zahájily plné hašení požáru stodoly,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Tuto informaci potvrdil redakci i starosta obce Zbyněk Mach. „Hoří nebytové prostor, ty bytové jsou pod kontrolou hasičů. Myslím, že je zde pět velkých aut,“ informoval.

„V 17:39 jsme přijali oznámení o požáru v obci Občov. Nikoho nebylo nutné evakuovat a v době požáru se na místě nikdo nenacházel. Příčinu budeme zjišťovat společně s hasiči,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

