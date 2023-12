Kapela i DJ. Staroměstské náměstí na silvestra rozpumpuje sedmihodinová party

Oslava příchodu nového roku začne na Staroměstském náměstí už v 16:45 programem pro děti. Koncert poprockové kapely So Fine v čele s britským zpěvákem Gedem Maloneym poté začne v 19 hodin, prolínat se s ní bude produkce DJ Daniela Krause.

„Návštěvníci se mohou těšit na velkolepé oslavy v honosném stylu se skvělým Dj a kapelou, která výběrem hitů zaujme každého. Má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké hudby od šedesátých let až po současnost, ale také vlastní autorské skladby, ovlivněné zejména kytarovým rockem,“ nastínila Simona Čermáková, programová manažerka Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí.

Chybět tak nebudou například hity takových legend, jakými jsou Sting, U2, Bruce Springsteen, Beatles, R.E.M., The Police, Oasis, Joe Cockera a další.

Bezpečnostní opatření budou po dobu silvestra a Nového roku podobná jako v předchozích letech. V ulicích se bude pohybovat zvýšený počet strážníků a policistů a město využije i policisty se zaměřením na pyrotechniku.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy zaparkuje svůj speciální vůz (Golem) v 16 hodin na Václavském náměstí a počet zdravotníků posílí i na Staroměstském náměstí. Od 19 hodin budou k dispozici na obou prostranstvích sanitky i členové bezpečnostní agentury organizátora akce.

Stánky budou otevřené dle možnosti prodejců, maximálně však do 22 hodin, občerstvení pak do půlnoci. Vyhlídkový most na Staroměstském náměstí se uzavře na dobu od 22 do 9 hodin.

Vystoupení na Staroměstském náměstí pokračují i v dalších dnech až do 6. ledna 2024. Hned 1. ledna zazní árie z českých oper v Novoročních zpěvech. Tříkrálové oslavy se letos na náměstí budou konat již 5. ledna.

Novoroční ohňostroj ani videomapping se letos v Praze opět konat nebudou. Místo toho metropole svým občanům zpřístupní za zvýhodněnou cenu různé atrakce, například zoo, muzeum MHD či věže spravované městskou firmou Prague City Tourism.

Program na Staroměstském náměstí na přelomu roku: 31. 12. 2023: 16.45 – 17.30 Bobík a kamarádi na výletě – moderuje Jan Ladra

19.00 – 19.30 So Fine

19.30 – 20.15 DJ Daniel Kraus

20.15 – 20.45 So Fine

20.45 – 21.30 DJ Daniel Kraus

21.30 – 22.00 So Fine

22.00 – 22.45 DJ Daniel Kraus 22.45 – 23.15 So Fine

23:15 - 24:00 DJ Daniel Kraus 1. 1. 2024 15:00 - 16:00 Novoroční zpěvy – árie z českých oper, účinkují operní sólisté Jana Belušová a Michal Bragagnolo Kompletní program na www.trhypraha.cz