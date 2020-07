Taxikáři už nemusejí mít testy z místopisu, Praha novelu zákona kritizuje

Teď může vozit lidi za peníze každý Ondřej Krátký, spoluzakladatel Liftago. Změnu zákona o silniční dopravě, díky které už řidiči taxi nebudou muset mít zkoušky z místopisu, nevítá Ondřej Krátký, který je jedním ze zakladatelů služby Liftago. Co bude v praxi znamenat rušení povinných zkoušek z místopisu pro taxikáře? Proč je to podle vás změna k horšímu?

Novela zákona zrušila možnost měst vyžadovat místopis, přinesla místo modernizace a digitalizace přístupu k přepravě pasažérů odstranění jakýchkoliv pravidel. Co se změní pro zákazníky?

Vozit lidi za peníze dnes může v podstatě každý, kdo si požádá o licenci, dostane ji i člověk bez pracovního povolení nebo s trestní minulostí. To nepovažuji za správné. Nerespektuje to ani západní zkušenost. Jde o výsledek lobbingu zahraničních platforem a neinformovanosti většiny poslanců. Je tedy všechno špatně?

Novela jako taková je krok správným směrem, ale jde o jeden krok, který nepřinesl nic nového spotřebitelům, ale pokusil se dohnat vývoj na trhu. Kvůli ní dnes bohužel města nemají nástroje, jak ovlivňovat počet řidičů taxi, ani nezískala možnost z dat zjišťovat počty aktivních řidičů v ulicích města. Jenže trh se zásadně měnil v průběhu posledních let, změnu legislativy si vyžádalo nové uspořádání...

Jen za poslední dva roky se počet vydaných licencí pro taxikáře více než zdvojnásobil a nyní ještě zrychlí. Místo koncepčního řešení mobility jsme si zadělali na problém s dopravní situací. S Liftagem se dlouhodobě snažíme kultivovat trh přepravy, a byť jsme českou technologickou firmou, nechápeme inovaci jako výmluvu pro neodpovědné podnikání a budeme i nadále upozorňovat na potřebné změny. Jak vypadá situace u vás? Budete nabírat nové řidiče?

Máme zvýšený zájem řidičů o řízení na Liftagu. Nové řidiče budeme po České republice přidávat, jen jak to budou jednotlivá města potřebovat s ohledem na výdělky současných řidičů. Kvalitu služeb si budeme nadále přísně řídit. Nové řidiče dnes doplňujeme spíše po krajských městech. Ve spolupráci s e-commerce partnery jim umožňujeme vydělat si kromě převozu lidí i doručováním zásilek. (hor)