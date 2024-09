Nový zákoník práce je prý málo odvážný. Středočeské firmy by ještě přitvrdily

„Novela umožní větší pružnost trhu práce. Uvítali bychom ale i diskutovanou možnost výpovědi bez udání důvodu,“ řekl například ředitel Kovohutě Příbram Pavel Sáňka.

Právě výpověď bez důvodu, která by se v novele ještě mohla dodatečně objevit, naopak dráždí zástupce odborů. „Máme obavy, že by byla vůči zaměstnancům snadno zneužitelná,“ konstatovala Martina Kleimodová, předsedkyně odborového svazu KOVO při kolínské automobilce TPCA.

Tomáš Kolář, výkonný ředitel Linetu a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy, s tím nesouhlasí: „Odbory tvrdí, že by si zaměstnavatelé mohli dělat, co chtějí. To je záměrně zavádějící. Vždy přece jde o uzavřenou dohodu mezi dvěma stranami. Pro zaměstnance by to bylo výhodnější než dnes. A odstranilo by to neproduktivní období, kdy obě strany vědí, že spolu už dál pracovat nechtějí,“ vysvětlil svůj postoj Kolář.

HR manažer Amazonu Oto Mňačko je také přesvědčen, že by navržené změny byly v konečném důsledku pro zaměstnance pozitivní. „Například prodloužená zkušební doba jim dá možnost si lépe ,osahat’ novou práci,“ poznamenal.

V tomto případě nachází shodu s Martinou Kleimodovou. „V některých specifických oborech, jako je třeba automotive, tři měsíce na zaučení nestačí a čtyři už jsou doba, kdy se zaměstnanec více naučí a lépe rozpozná, jestli mu konkrétní práce vyhovuje,“ uvedla.

Za správný krok považují prodloužení zkušební doby také manažerka personalistiky příbramské firmy ZAT Jana Fuňková nebo mluvčí dobříšské společnosti Doosan Bobcat Lukáš Jungbauer.

Delší zkušební lhůty však v případě schválení nového zákoníku práce neplánují využívat všude, například v logistické společnosti Dachser Czech Republic, která má centrálu v Kladně. „Její prodloužení sice poskytuje zvýšenou ochranu, ale je zároveň i rizikem pro obě strany,“ zdůvodnil to generální ředitel Jan Pihar.

Změn by mělo být více

Viceprezident a personální šéf Aero Vodochody Luboš Tejkl považuje navrženou novelu za nedostatečnou a přinášející zaměstnavatelům mnohem více byrokracie.

„Změny sice mohou mít na první pohled logiku, ale ve skutečnosti jen flexibilitu pracovního trhu komplikují. Stát zbytečně vstupuje do vztahů, které by mohly být daleko efektivněji upraveny vzájemnou dohodou,“ prohlásil Tejkl.

Větší důraz by podle něj měl být kladen na možnost zaměstnavatelů a zaměstnanců se domluvit. „Firma by měla deklarovat, jaké podmínky nabízí, potenciální zaměstnanec by se pak sám rozhodl, zda mu vyhovují, nebo ne. Tím by se konečně otevřela konkurence na trhu práce,“ poukázal.

Větší odvahu směrem k podpoře flexibility pracovního trhu očekával i člen představenstva přepravní společnosti VCHD Cargo Petr Kozel jr. „Uvítali bychom třeba možnost získat ověřené informace o tom, v kolika společnostech už uchazeč o zaměstnání pracoval, jak vysoká je jeho fluktuace. Například formou knížky referencí, jako to známe ze zahraničí,“ nastínil Kozel jr., který považuje za diskutabilní prodloužení zkušební doby a jako dobrý krok nevidí ani navržené větší rozvolnění podmínek pro zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou.