Pražské nemocnice analyzují situaci, výraznější omezení péče ale neplánují

„Stát pro nápravu dělá málo“, říká bývalý ředitel FNKV Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Marek Zeman čelil stávce lékařů v roce 2011. Marek Zeman, bývalý ředitel FNKV. Jak to tehdy proběhlo?

Stovky lékařů ve FNKV v boji za lepší mzdy daly výpověď. Osobně jsem rozuměl jejich požadavkům, protože jejich mzdy byly tehdy velmi nízké, ale nemohl jsem připustit ohrožení péče. Tehdy jsme za lékaře ve výpovědi nasmlouvávali jiné, což alespoň částečně situaci řešilo, než došlo k dohodě a většina lékařů pokračovala v zaměstnaneckém poměru. Z čeho pramení současná hrozící krize nemocnic?

Byla vyvolána naprosto neuváženou legislativní změnou, kdy byla uzákoněna možnost pro lékaře v nemocnicích sjednat až 832 přesčasových hodin ročně, byť na základě písemné dohody. Takže dobrovolně?

Tato „dobrovolnost“ nemusí být vždy jen dobrovolná. A co k takové novele vedlo?

Důvodem bezpochyby bylo to, že původních 416 hodin přesčasové práce nebylo často dodržováno a úřady práce nemocnice pokutovaly. Tedy místo toho, aby základní mzdy byly natolik vysoké, aby si lékaři nemuseli tolik přivydělávat na přesčasech, netrávili v nemocnicích půlku života a mohli sloužit ve směnném provozu, se vlastně jen stávající protiprávní stav ošetřil legislativní změnou. Je lékařů dostatek?

Je pravda, že na směnný provoz bez tolika přesčasů jich není dost a na chirurgiích, odděleních ARO, jipkách a dalších stanicích akutní medicíny se v jednom a mnohde ani ve dvou sloužit nedá. Lékařů prostě není na směnný provoz dost. O tom se ví dlouhodobě a stát pro nápravu tohoto stavu dělá minimum, vlastně jen zvýšil kvóty na lékařských fakultách. Jaký vývoj současné situace očekáváte?

Stávající situace je bezpochyby vážná a mohla by vést k omezení plánované péče až k nule a možná i k omezení méně závažné péče akutní. Myslím, že ministr zdravotnictví a vláda nakonec většině požadavků lékařů ustoupí, aby k vyhrocení s omezením léčebné péče nedošlo. Přece jen máme příští rok troje volby – do EP, senátní a krajské, a politici si nějaké větší protesty občanů nemohou dovolit.