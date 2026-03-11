Řidič na Příbramsku nezvládl zatáčku, prorazil plot a skončil ve stromě

Na místo dorazila záchranná služba, protože podle prvních informací se měl na místě nacházet zraněný člověk. „Na místě jsme řidiče vyšetřili, nicméně žádná zranění neutrpěl,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Řidiče tudíž ani nebylo nutné transportovat do nemocnice.
„Řidič nejprve narazil do plotu a poté do stromu,“ upřesnil za policii její mluvčí Pavel Truxa. U čtyřiačtyřicetiletého muže poté policisté provedli dechovou zkoušku, která však byla negativní. Podle Truxy je tak pravděpodobnou příčinnou nehody nepřizpůsobení rychlosti jízdy.
„Hasiči na místě zajistili uniklé kapaliny z vozu a provedli klasická protipožární opatření,“ řekla redakci iDNES.cz jejich mluvčí Tereza Sýkorová Fliegerová.
