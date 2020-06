Za volant už nesednu, slíbil Srb, který kamionem vykolejil vlak v Uhříněvsi

„Jde o dosud bezúhonnou osobu, staršího člověka. Trest čtyř let je podle našeho názoru nepřiměřeně přísný. Předpokládáme, že obžalovaný po ČR už kamionem jezdit nebude,“ zdůvodnil rozhodnutí o odvolání soudce Václav Kašík. Rozsudek je pravomocný.

Srbský řidič Uroš Andelovič si má odpykat dva roky ve věznici s ostrahou a musí zaplatit náhradu škody. Vzhledem k tomu, že od počátku loňského září pobývá ve vazební cele, může požádat o podmínečné propuštění z věznice, což soud považuje za reálné.

„Za volant již nesednu,“ řekl Srb poté, co vyslechl rozsudek.

Senát městského soudu v rozsudku napravil také jednu formální otázku, jednání Uroše Andeloviče předchozí verdikt označoval jako zločin, správně však mělo jít o přečin.

Obvodní soud pro Prahu 10 Andelovičovi uložil také pětiletý zákaz řízení a nařídil úhradu škody ve výši přibližně pěti a půl milionu korun.

„Nebyl zcela objasněn přednehodový děj. Ten přejezd evidentně bezpečný není,“ namítl u odvolacího líčení mimo jiné Srbův obhájce. Podle něj nebylo zcela jasně prokázáno, zda a jak zabezpečení přejezdu v inkriminované době fungovalo.

Pro svého klienta požadoval vzhledem k naznačeným pochybnostem buď zcela zproštění viny, anebo alespoň uložení podmíněného trestu.

„Nedomníváme se, že o tom, co se dělo ve fázi před nehodou, lze nalézt nějaké pochybnosti. Směrodatné není to, že závory byly nahoře, ale to, že svítilo červené světlo. A na to nelze vjet na přejezd,“ argumentovala ovšem státní zástupkyně, která požadovala potvrzení předchozího rozsudku.

Střet na kolejích

Andelovič vjel do Uhříněvsi omylem 6. září 2019 cestou z jižního Srbska do Berlína.

VIDEO: Na přejezdu jsem ze strachu omdlel, tvrdí srbský řidič kamionu, do něhož naboural vlak

U přejezdu zmatkoval. Závory šly dolů, pak se zvedly, ale opět spadly. Po celou dobu ovšem svítilo červené výstražné světlo.

„Signalizační zařízení pracovalo zcela správně. Plyne to z takzvané černé skříňky, která zaznamenávala pohyby závor,“ uvedl znalec.

Srb přesto na přejezd vjel. Mezi závorami zůstal stát dvě minuty a bál se závoru prorazit, protože je to v jeho zemi trestné. U soudu dokonce argumentoval, že omdlel, proto se nesnažil odjet.

Do kamionu narazil osobní vlak s 220 pasažéry směřující na pražské hlavní nádraží. Strojvedoucí neměl šanci rozjetý kolos zastavit. Část vlaku vykolejila. Zranilo se osm lidí, viník vyvázl bez zranění. Škoda na soupravě a železničním majetku dosáhla několika desítek milionů korun.