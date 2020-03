Za dvě minuty stání mezi závorami před nárazem vlaku dostal šofér čtyři roky

„Vina byla zcela jednoznačně prokázána, obžalovaný viděl, že se blíží k přejezdu, dopravní značky znal. Nevšiml si ale ani výstražné signalizace a zvukového signálu,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Ivana Hynková.

Podle verdiktu i svědci potvrdili, že v kritickém momentu na přejezdu se závory během chvilky zdvihly a zavřely, ale stále svítilo červené světlo. Na rozdíl od obžalovaného podle rozsudku jel strojvedoucí zcela podle předpisů i zabezpečovací zařízení na trati fungovalo zcela správně.

„Obžalovaný byl v inkriminované době unaven, vyplynulo to z analýzy tachografu i výpovědi svědků. Nedodržoval předepsaný odpočinek, překračoval i povolenou rychlost a to ve 23 případech,“ uvedla také soudkyně.

„Došlo k ohrožení stovek cestujících, jimž obviněný svým jednáním mohl uškodit na zdraví i životě,“ argumentoval v závěrečné řeči státní zástupce Aleš Šiška. Podle něj lze jednoznačně dospět k závěru, že se Uroš Andelovič dopustil jednání tak, jak uvádí obžaloba.

„Usvědčují ho svědecké výpovědi i znalecké posudky. Vjel na zabezpečený přejezd, způsobil škodu v řádu desítek milionů korun,“ uvedl mimo jiné státní zástupce.

Ten také zhodnotil to, co předcházelo vážné nehodě. „Řidič nedodržoval bezpečnostní přestávky, byl unavený, ale jel takzvaně co to dá. Není ani jasné, jak se cestou do Berlína ocitl v Uhříněvsi,“ zdůraznil Aleš Šiška.

Ten pro Andeloviče navrhl trest zhruba v polovině sazby za obecné ohrožení z nedbalosti, která se pohybuje od dvou do osmi let.

„Myslel si, že vlak zastaví díky kamerám,“ argumentoval obhájce

„Na přejezdu zůstal stát, protože se domníval, že je pod dohledem kamerového systému a ten vlak zastaví. Jednal v šoku, v situaci, kdy i jemu šlo život,“ tvrdil naopak obhájce. Zpochybnil i to, zda zabezpečení přejezdu řádně fungovalo.



„Je třeba vzít v úvahu řadu polehčujících okolností, věk obžalovaného, lítost nad událostí, omluvu poškozeným, zdravotní stav i dosavadní bezúhonnost,“ zdůraznil advokát, jenž pro svého klienta požádal o podmíněný trest.

„Děkuji za vaše pochopení, je mi to líto,“ řekl obžalovaný.

Nehoda se stala 6. září 2019. Andelovič vjel na koleje, když svítilo výstražné světlo, jeho tahač s návěsem pak uvěznily závory. Zůstal stát na kolejích, ačkoli mohl těžkou soupravou celkem snadno závoru prolomit a odjet.

Údajně tak jednal ve zmatku. Kromě toho se prý bál „šraňky“ prorazit, protože v Srbsku za tento prohřešek hrozí vězení. „Tento jeho argument považuji za malicherný,“ uvedl státní zástupce.

VIDEO: Na přejezdu jsem ze strachu omdlel, tvrdí srbský řidič kamionu, do něhož naboural vlak

Strojvedoucí reagoval včas a správně, přesto neměl šanci rozjetou soupravu ve směru od Benešova zabrzdit. Po nárazu se škoda na vlaku vyšplhala na více než 63 milionů korun. Několik pasažérů skončilo po nehodě s lehkým zraněním v péči záchranářů.

Nerespektované varování

Andelovič se v kritickém místě ocitl chybou navigace, s náklaďákem mířil z Preševa na jihu Srbska do německé metropole. Před tím, než se dostal na osudný přejezd, bloudil v obytné zóně v Uhříněvsi a jeden z místních obyvatel mu pomáhal s orientací.

„Signalizační zařízení pracovalo zcela správně. Plyne to z takzvaní černé skříňky, která zaznamenávala veškeré pohyby závor,“ konstatoval u soudu znalec. Pohyb závor, které se na chvíli otevřely a pak zase zavřely, vysvětlil principem fungování drážního zabezpečovacího systému.

VIDEO: Svědek natočil srážku vlaku s kamionem v Uhříněvsi

„Pokud vlak projede v jednom směru a závory jdou nahoru, mohou reagovat na vlak jedoucí na protější koleji a jdou dolů. Proto dál svítí červené světlo a řidiči na přejezd nesmí vjet,“ objasnil expert. O tom, že zabezpečovací zařízení pracovalo správě, vypověděli i další znalci.

Soud také znovu přehrál záznam toho, co se na přejezdu loni v září odehrálo, který natočil jeden z řidičů na mobilní telefon. Z něj lze vyčíst i pohyb v kabině náklaďáku.