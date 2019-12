Srážka auta s vlakem u Čakovic zastavila vlakovou dopravu, dva zranění

„Provoz na trati je zastaven. Jsme tam spolu s hasiči ze Správy železniční dopravní cesty a provádíme evakuaci z vlaku,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Hasiči z vlaku vyprostili přibližně 50 lidí, mají připravené i vyprošťovací vozidlo, pokud by bylo potřeba.



Vlaky proto v úseku Praha Čakovice - Měšice u Prahy a zpět nejezdí. To ovlivní například cestující do Mělníka. „Cestující mohou v úseku Neratovice - Praha Letňany a zpět použít autobusovou linku č. 351 a v úseku Neratovice - Praha Ládví a zpět použít autobusovou linku č. 348,“ radí České dráhy. Podle jejich odhadu by trasa měla být v provozu od jedné hodiny odpoledne.



Na místě byli také dva zranění. „Na místě jsme ošetřovali osmadvacetiletého muže, kterého jsme s úrazem hlavy a dolní končetiny poté transportovali do nemocnice na Bulovce,“ přiblížila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Na místě záchranáři ošetřovali také ženu.