Srážka dvou aut a kamionu u Zdib. Jeden řidič utekl, hledá ho policie

  8:24,  aktualizováno  8:44
Na silnici u obce Zdiby v okrese Praha-východ havarovala krátce po půl šesté hodině ráno tři vozidla. Nehoda se podle policie obešla bez zranění. Místem se nyní jezdí kyvadlově, jeden řidič od nehody utekl. Policie po něm pátrá.

„Došlo k nehodě nákladního vozidla a dvou osobních,“ sdělila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Řidič auta volkswagen narazil do osobního a nákladního vozidla. Zůstal se svým vozidlem na střeše a z místa utekl,“ dodala.

Dopravní nehoda na silnici 9 u obce Zdiby v okrese Praha-východ. (17. dubna 2026)
Policisté začali šoféra ihned hledat.

„Pátrání po řidiči stále probíhá. Na místě byly tři policejní hlídky včetně psovoda, zatím jsme však řidiče nevypátrali. Stále máme na místě hlídku a provádíme další šetření. Podle vozidla víme majitele, takže zjišťujeme, zda to byl on, kdo vozidlo řídil,“ dodala pro iDNES.cz Schneeweissová.

Nehoda je podle ní bez zranění. Místem se nyní jezdí kyvadlově.

