Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

  10:12,  aktualizováno  10:12
Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.
Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)
Další 4 fotografie v galerii

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dopravní nehodu oznamovatel ohlásil na linku 158. „Oznamovatel viděl dopravní nehodu, po které z vozidla utekli dva lidé. Na místo dorazilo několik policejních hlídek včetně psovodů,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Policistům se podařilo vypátrat spolujezdce, řidiče ale nenašli. „Kvůli tomu nemohla proběhnout ani zkouška na alkohol a případně i jiné návykové látky. Po řidiči policisté i nadále pátrají,“ dodala Richterová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: