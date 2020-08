Vagony zdemolovaly auto na přejezdu u Prahy, nekontrolovaně se rozjely

Událost se stala pár minut po deváté hodině.

Podle předběžných zpráv se několik vagonů odpojilo z vlečky a několik z nich následně vykolejilo na železničním přejezdu, kde zrovna jelo auto.

„Asi osm vozů ujelo z vlečky, projelo přes přejezd, kde došlo ke zranění řidiče, a poté vozy vykolejily,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí Drážní inspekce Jan Kučera na základně prvotních informací.

Přejezd je vybaven výstražnými světly i závorami, zařízení však podle Kučery v době nehody nebylo v provozu. Závory nahoře jsou patrné i na fotografiích.

Podle policie byl řidič v autě lehce zraněn a po ošetření převezen do nemocnice v Praze.

Vykolejené vagony narazily do drážního domku a zcela ho zničily. Uvnitř byl signalista, který ale stihl utéci.

„Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče i strojvedoucího negativní. Společně s Drážní inspekcí teď zjišťujeme okolnosti nehody,“ uvedla mluvčí středočeské policie Lucie Nováková.

Policie k dokumentaci nehody nasadila i dron.

Jan Kučera z Drážní inspekce upozorňuje, že by si řidiči měli na přejezdech dát pozor za všech okolností. „Přejezd sice nebyl ve výstraze, protože tam vagony neměly co dělat, ale to řidiče nezbavuje povinnosti, aby se rozhlédl. Výstražný kříž u přejezdů platí vždy,“ dodal.