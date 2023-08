Při nehodě u Kácova směrem k D1 zemřel člověk, další tři se vážně zranili

Vozy se srazily kolem 14:00 na silnici vedoucí z Kácova k dálnici D1. Na místě jsou nyní složky Integrovaného záchranného systému.

Nehoda dodávky a osobního auta se neobešla bez zranění. Nezletilé dítě utrpělo mnohočetná zranění a po ošetření bylo letecky transportováno do Fakultní nemocnice Motol. Druhý zraněný, také nezletilý, si odnesl zlomeninu klíční kosti a zhmožděninu dolní částí břicha, sanitka jej převezla do Thomayerovy nemocnice. „Třetí zraněná se zlomenou stehenní kostí, bolestí břicha a pánve byla převezena letecky do Ústřední vojenské nemocnice. Čtvrtý pacient utrpěl zranění natolik závažná, že na místě bohužel zemřel,“ uvedla Monika Nováková, mluvčí středočeských záchranářů.

Od druhé hodiny odpolední je doprava odkloněna na objízdnou trasu. Silnice bude kvůli odklízení následků a vyšetřování nehody uzavřená přibližně do 18:00, dopravu policisté odklánějí na Kácov a Soutice.