Pražští hasiči zasahovali u nehody, která se stala u čerpací stanice v ulici Argentinská. Došlo tam k nehodě dvou osobních automobilů, přičemž jeden z řidičů narazil také do čerpací stanice. Naštěstí se jednalo pouze o stojan na AdBlue.
„Společně s personálem proběhlo odpojení od elektrického proudu,“ informoval mluvčí krajských hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči také zasypali uniklé provozní kapaliny. Jednotky dorazily zpět na základnu krátce před 18. hodinou.
„Nehoda byla bez zranění,“ uzavřel Řezáč.
