Nehoda blokuje D1. Náklaďák přimáčkl auto na autobus, zemřel člověk

„Ve 13:15 jsme přijali hlášení o hromadné dopravní nehodě na 35. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Podle prvotních informací na místě havarovala dvě nákladní vozidla, autobus a osobní auto,“ uvedla tisková mluvčí policie Lucie Nováková.

Kamion zezadu narazil do osobního auta, které přimáčkl do před ním stojícího autobusu. Do kamionu pak narazil ještě jeden náklaďák.

Nehoda na D1 si vyžádala jednoho mrtvého, uvedla tisková mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Bez vážnějších zranění ke kontrole do nemocnic vezou sanitky 2 děti a 2 dospělé.

Nehoda se stala kilometr před uzavřeným úsekem dálnice. V úseku mezi 21. kilometrem (exit Mirošovice) a 34. kilometrem (exit Ostředek) nemohou auta projet od sobotního večera. Plánovaná uzavírka kvůli demolici mostu přes dálnici u obce Kaliště potrvá do pondělí večer.

Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému a dálnice bude uzavřená přibližně dvě hodiny. Na místě se podle kamer ŘSD tvoří kolony.