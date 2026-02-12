Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Hromadná nehoda dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. V okrese Nymburk bouralo pět osobních aut a jeden nákladní vůz. Doprava je odkláněna. K havárii vyjely všechny složky IZS.
Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)
Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Vozy havarovaly před 9:00. „Jedná se o pět osobních aut a jedno nákladní,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dálnici policisté v tomto úseku uzavřeli. Doprava je odkláněna na 42. kilometru.

Několik lidí bylo v péči záchranářů. „Ošetřovali jsme asi devět pacientů, jednoho s bolestí hlavy, nicméně nikdo nevyžadoval transport do nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeské ZZS Monika Nováková.

„Z vozidel nebylo nutné nikoho vyprostit, ale poskytli jsme první pomoc jedné osobě, zajistili místo dopravní nehody a provedli u všech vozidel protipožární opatření,“ informovali středočeští hasiči na síti X. Po skončení vyšetřování nehody pomohou s naložením vozidel na odtahovou službu a úklidem.

Podle policejní mluvčí se havárie stala v místě dopravního omezení. Příčinu nehody policisté vyšetřují.

Podle serveru dopravniinfo.cz zůstane úsek neprůjezdný do 12 hodin.

