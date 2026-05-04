Na Pražském okruhu havarovala nákladní auta

  14:48
Na Pražském okruhu v Lahovicích na jihu metropole havarovala v pondělí odpoledne dvě nákladní auta. Jeden z kamionů nedobrzdil a narazil zezadu do druhého. Řidiče ze zadního kamionu vyprostili ostatní řidiči ještě před příjezdem hasičů. Radotínský most ve směru na letiště je kvůli nehodě uzavřen, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.

Nehoda se stala krátce před 14:30. Okruh ve směru k D5 a dál na Ruzyni zcela zablokovala.

„Na D0 zasahujeme u křižovatky se Strakonickou ulicí u dopravní nehody dvou nákladních vozidel. Doprava ve směru na D5 je plně zastavena,“ informovali na síti X pražští hasiči.

Provoz na Pražském okruhu na Radotínském mostě ve směru na letiště je v současnosti zcela uzavřen. Před místem srážky vznikla podle silničářů asi kilometrová kolona.

Mluvčí policie redakci iDNES.cz rovněž sdělil, že policisté se v důsledku nehody zabývají únikem kapalin.

Podle policie zatím není známo, jestli byl řidič, které naboural kamion před sebou, pod vlivem návykových látek. Řidiče ještě před příjezdem složek IZS z kabiny vyprostili ostatní řidiči.

Zdravotničtí záchranáři podle svého mluvčího Karla Kirse ošetřovali zhruba padesátiletého muže, který utrpěl vícečetná vážná poranění. Převezli ho do traumacentra.

