Na Pražském okruhu havarovala nákladní auta

Nehoda se stala krátce před 14:30. Okruh ve směru k D5 a dál na Ruzyni zcela zablokovala.
„Na D0 zasahujeme u křižovatky se Strakonickou ulicí u dopravní nehody dvou nákladních vozidel. Doprava ve směru na D5 je plně zastavena,“ informovali na síti X pražští hasiči.
Provoz na Pražském okruhu na Radotínském mostě ve směru na letiště je v současnosti zcela uzavřen. Před místem srážky vznikla podle silničářů asi kilometrová kolona.
Mluvčí policie redakci iDNES.cz rovněž sdělil, že policisté se v důsledku nehody zabývají únikem kapalin.
Podle policie zatím není známo, jestli byl řidič, které naboural kamion před sebou, pod vlivem návykových látek. Řidiče ještě před příjezdem složek IZS z kabiny vyprostili ostatní řidiči.
Zdravotničtí záchranáři podle svého mluvčího Karla Kirse ošetřovali zhruba padesátiletého muže, který utrpěl vícečetná vážná poranění. Převezli ho do traumacentra.