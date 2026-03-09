Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

  8:38
Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala okolo půl sedmé.

„Dnes ráno jsme vyjížděli k nehodě na 35. kilometru silnice číslo 16 u obce Uhy, kde došlo ke střetu osobního auta s kamionem. Dvě osoby z osobního auta následkem střetu zemřely, řidič kamionu vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Policisté na místě provedli u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Příčinu nehody policisté stále vyšetřují.

U nehody zasahovali hasiči z Kladna a Mělníka, kteří vyprostili dva lidi z osobního automobilu.

„Zároveň došlo kvůli střetu vozidel k úniku kapalin z nákladního vozu, kapalinu hasiči za pomoci IBC kontejneru přečerpali,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Silnice je nyní nejméně na dvě hodiny uzavřena.

