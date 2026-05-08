Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

  17:52,  aktualizováno  17:52
Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21. kilometru. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, zdravotníci ošetřili posádku havarovaného vozu.
Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí nad Labem. (8. května 2026) | foto: Policie ČR

Policie na sociální síti X vyzvala řidiče k opatrnosti a upozornila, že v místě nehody je doprava omezená. „Oznámení o události jsme přijali před druhou hodinou odpoledne,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa s tím, že provoz byl na místě obnoven krátce po půl čtvrté. Komplikace se týkaly úseku dálnice ve směru na sever Čech.

Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta utrpěli při nehodě dva lidé lehká zranění. „Zdravotníci je po ošetření převezli do roudnické nemocnice,“ dodal.

