Policisté vyšetřují znásilnění a dvě napadení v Letenských sadech

15:22

Policisté pátrají po mužích, kteří v Letenských sadech napadli tři ženy. Dvě z nich první násilník během čtvrt hodiny udeřil pěstí do obličeje a svalil je na zem, druhý se o několik hodin později pokusil o znásilnění. Mužům, kteří z místa činu utekli, hrozí od tří do pěti let vězení.