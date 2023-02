V Praze ubylo příležitostí k práci, i přesto je nabídka míst mimořádná

Zaměstnanost v metropoli Oproti lednu 2022 nezaměstnanost v Praze v lednu 2023 narostla o 9,2 procenta. Její úroveň dosáhla 3,09 procenta. V porovnání obou zmíněných období poklesl počet volných pracovních míst o 15,8 %. 28 199 uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci ledna 2023. Z nich bylo 56,7 procenta žen. 74 577 volných pracovních míst bylo v hlavním městě v lednu letošního roku. V porovnání s rokem 2022 je to o 13 959 méně. Na jednoho dosažitelného uchazeče připadlo v Praze letos v lednu 2,64 evidovaného volného pracovního místa. Meziročně je to o 0,4 místa méně. Ke čtyřprocentní hranici by se nezaměstnanost mohla podle analytiků vyšplhat v průběhu letošního roku. Zdroj: ČSÚ