Místní nechtějí Národní park Křivoklátsko, nepřesvědčila je ani ministryně

Jejich postoj se nezměnil ani po čtvrtečním jednání starostů s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (KDU-ČSL) v Bělči na Kladensku.

Podle starostů ministerstvo stále nepředložilo žádné argumenty, které by dokazovaly nutnost převedení křivoklátské přírody na vyšší stupeň ochrany.

„Pokud nebude náš postoj proti parku respektován, bude mezi námi a ministerstvem stále postavena zeď,“ komentoval schůzku starosta Bělče Lukáš Kocman (nezávislý).

Pro klestí vstup povolen

Naopak ministryně Hubáčková je přesvědčena, že se jí podařilo některé obavy obcí rozptýlit.

„Snad jsme vyvrátili názor, že do národního parku bude místním občanům vstup zakázán, že nebudou moci jít do lesa na houby nebo pro klestí. Některé jejich obavy ale zůstávají a budeme se snažit s tím dále pracovat,“ uvedla ministryně.

Jedná se prý především o strach obcí z toho, že kvůli přísnějším pravidlům národního parku bude výrazně zasažen jejich další rozvoj. Podle ministryně se ale změna charakteru území jejich plánů nijak nedotkne.

„Diskutovat ještě budeme například o možnosti vyjmout z národního parku Karlovu Ves, jedinou obec, která leží uvnitř jeho hranic. Dalšími otevřenými tématy je také myslivecké hospodaření nebo zimní údržba místních komunikací,“ konstatovala Anna Hubáčková.

Křivoklátsko Národní park by se měl rozkládat na 16 procentech nejcennějšího území nynější Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Oblast je výjimečná díky kaňonu Berounky, skalám, suťoviskům nebo neprostupným údolím, jsou zde i stepi.

Mimořádnou hodnotu mají lesy, které tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí Česka.

Na Křivoklátsku se vyskytuje 1 800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž tu 120 i hnízdí.

Jsou zde desítky ohrožených druhů, například čáp černý, mlok skvrnitý, tis červený či mochna bílá. Po sto letech se tu znovu objevil dravec luňák červený.

„Není pravda, že v parku je jen naše obec. Dotčeno jím jich bude 24. Žije v nich přes 30 tisíc obyvatel. Obce jako Branov, Roztoky, Skryje či Sýkořice mají v území parku některé domy a téměř všechny velkou část svého okolí. Třeba Nižbor je parkem obklopen, přestože sám je mimo. Když ale vyjdete pár set metrů za nižborská humna jakýmkoli směrem, už v parku jste,“ namítá starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová (SNK Karlova Ves).

Nestojí o divočinu

S velkým ohlasem se nesetkal ani argument, že obce dotčené národním parkem budou moci žádat o některé dotace na svůj rozvoj.

„Jedná se o dotační programy zaměřené na turistiku a ochranu přírody. My ale nepotřebujeme budovat parkoviště pro návštěvníky parku. Prioritou je pro nás vodovod,“ řekl například starosta Bělče.

Starostové argumentují tím, že jedinečnost, zachovalost a potenciál území Křivoklátska není důsledkem přírodních procesů, ale naopak výsledkem současného trvale udržitelného způsobu hospodaření v místních lesích.

„Platíme daň za to, že jsme dokázali přírodu zachovat. Kde to nedokázali, teď naše problémy nemají,“ je přesvědčen Lukáš Kocman.

Starostka Karlovy Vsi k tomu dodává: „Chceme zachovat současný stav. Nestojíme o to mít za obcí nějakou divočinu. To je asi hlavní důvod, proč se stavíme na zadní. Nechodíme do přírody jen na houby. Je součástí našich domovů.“

Ministerstvo životního prostředí nyní sbírá potřebné podklady a v červnu se chystá zahájit proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl pokrývat 16 procent nejcennějšího území stávající CHKO. Národní park má podporu středočeského hejtmanství

Obce budou moci proces, který bude podle Hubáčkové trvat zhruba dva až tři roky, připomínkovat. Pohyb osob by měl být ve většině území neomezen s výjimkou první, tedy nejcennější zóny. Tam by běžní návštěvníci mohli chodit jen po vyznačených cestách. Volnější pravidla mají platit pro místní obyvatele a jim blízké osoby, kteří se budou moci pohybovat kdekoli.