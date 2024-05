Louvre v Praze. Národní galerie v jízdárně nabízí Michelangela i další mistry

Do 11. srpna lze ve Valdštejnské jízdárně zajít na výstavu, která představuje nejlepší evropské mistry grafiky éry manýrismu.

V sobotu 25. května začnou tvůrčí dílny, které jsou určené pro děti od šesti do devíti let.

Od 26. května se odehrají komentované prohlídky výstavy.

Od 22. května proběhnou i kurzy dějin umění, zaměřené na manýrismus.

Pozn.: kompletní program lze nalézt na www.ngprague.cz