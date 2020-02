Dva útočníci napadli muže a rozbili mu o hlavu žárovku

„Dva muži zaútočili na poškozeného, který byl své matce a otci na Pankráci koupit dárek na Valentýna,“ uvedl mluvčí policistů Jan Daněk.

Když si muž rovnal nákup do tašky, muži k němu přišli a chtěli, aby jim koupil lahev, protože mají žízeň. To napadený odmítl s tím, že takto to nechodí.

Jeden z útočníků mu poté přetáhl kapuci přes hlavu a natlačil ho na pult, čímž mu znemožni pohyb. Následně mu rozbil o hlavu žárovku, kterou sebral ze stolu. Druhý z útočníků ho pak kopl a pěstí udeřil do obličeje. Poté oba z prodejny odešli.

„Poškozený celou věc oznámil a uvedl, že mu během napadení zmizela dvoutisícová bankovka, kterou měl v zadní kapse. Také mu byl poškozen mobilní telefon a po úderu do obličeje přišel o jednu kontaktní čočku. Celkově mu tak vnikla škoda téměř čtyři tisíce korun,“ popsal Daněk.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.