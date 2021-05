Jen se drželi s partnerem za ruku. V centru Prahy je zmlátili do krve

Nikdy by mě nenapadlo, že budu tyhle řádky psát, nicméně stalo se. Včera večer jsme byli s partnerem a pár kamarádama v centru Prahy napadený skupinou mladejch Čechů. Důvod: drželi jsme se s partnerem za ruce. Slovní ataky vyústily ve rvačku, kterou jsem nejvíc odnesl já a Pavel Tomek. Důsledky: mám vyraženej přední zub, pohmožděniny na hlavě a modřiny po těle. Do Pavla na zemi kopalo několik týpků, má výrazně viditelný pohmožděniny na hlavě a řekl bych, že měl štěstí, že nes...končil s otřesem mozku. Nebo hůř. Miloš Svačina dostal pěstí do obličeje, vyvázl „jen“ s krvavym nosem.