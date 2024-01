Náměstí Jana Palacha čeká velká proměna, zvažuje se i připomínka obětí střelby

17:10

Náměstí Jana Palacha v Praze by se brzy mohlo dočkat dlouho chystané rekonstrukce. Podle plánů by se prostranství výrazně změnilo, vzniklo by více místa pro chodce a setkávání. Dále se zvažuje, že by na náměstí vznikla pietní připomínka obětí loňské tragické střelby na filozofické fakultě.