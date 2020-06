Náměstek pražského primátora Hlubuček má covid-19. Je izolován

„Včera v průběhu dne jsem se přestal cítit dobře, večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8 C. Protože jsem se chtěl zachovat správně, zůstal jsem dnes doma a nechal se testovat. Mé obavy se naplnily, před malou chvílí mi byl potvrzen pozitivní test na covid-19,“ uvedl ve úterý večer Hlubuček na Twitteru.

„Krajská hygienická stanice má protokol, který musí být následován. Budu izolován, pozorován a testován tak dlouho, jak to bude situace vyžadovat. Zároveň budou kontaktováni všichni, se kterými jsem přišel do styku,“ napsal.

Hlubuček je náměstkem primátora pro životní prostředí. Deset let je starostou městské části Praha Lysolaje. Svou funkci plánuje vykonávat z domova formou home office, pokud mu to zdravotní stav dovolí. „Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit co přijde den za dnem. Budu veřejnost informovat,“ dodal.

Podle informací ČTK nyní vedení města řeší, že by měli jít na testy všichni radní, neboť v pondělí spolu s Hlubučkem byli několik hodin na jednání městské rady. Přítomni byli i zástupci opozice.

V uplynulých měsících bylo na pražském magistrátu nakaženo několik úředníků.