Policisté na Příbramsku našli u potoka tělo. Smrt nebyla násilná

  20:16,  aktualizováno  20:16
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté ve středu odpoledne tělo bez známek života. Po jeho ohledání zasahující nenašli známky cizího zavinění. Příčinu úmrtí určí soudní pitva.
U potoka nedaleko obce Sádek na Příbramsku našli policisté tělo bez známek života. (11. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Středočeští policisté na místo dorazili před 16. hodinou poté, co dostali oznámení od svědka. Tělo leželo u Drahlínského potoka.

Podle mluvčího krajské policie Pavla Truxy by se mělo jednat o tělo muže ročníku 1978. „Na jeho těle po ohledání koronerem nebylo zjištěno žádné zjevné násilí nebo cizí zavinění,“ sdělil iDNES.cz.

Ve věci byla nicméně nařízena soudní pitva. Ta následně prokáže přesnou příčinu úmrtí.

