Policisté na Příbramsku našli u potoka tělo. Smrt nebyla násilná

Středočeští policisté na místo dorazili před 16. hodinou poté, co dostali oznámení od svědka. Tělo leželo u Drahlínského potoka.
Podle mluvčího krajské policie Pavla Truxy by se mělo jednat o tělo muže ročníku 1978. „Na jeho těle po ohledání koronerem nebylo zjištěno žádné zjevné násilí nebo cizí zavinění,“ sdělil iDNES.cz.
Ve věci byla nicméně nařízena soudní pitva. Ta následně prokáže přesnou příčinu úmrtí.
