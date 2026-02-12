Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

  12:20
Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla fotografie oděvu ženy a zveřejnila také její podobiznu.
Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...
Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez dokladů a osobních věcí. (12. února 2026) | foto: Policie ČR

Tělo se nacházelo v katastru obce Říčany, zhruba 300 metrů vzdušnou čarou od místní hájovny. Vyšetřovatelé zjistili, že mrtvá při sobě neměla žádné doklady ani mobilní telefon.

Jedinými vodítky tak zůstávají detaily. „Žena u sebe neměla žádné doklady, pouze lístek na MHD a hotovost 100 korun, v tuto chvíli nemáme žádné další nálezy,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Podle ní žádné z dosavadních zjištění nenasvědčuje tomu, že by žena zemřela násilnou smrtí.

Podle popisu je mrtvá ve věku 40 až 45 let, vysoká 177 centimetrů, střední postavy s kratšími hnědými vlasy. V době nálezu měla černou bundu a černé kalhoty.

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez dokladů a osobních věcí. (12. února 2026)
Výrazným prvkem bylo růžové tričko s obrázkem a nápisem „love“, tmavě šedý svetr a světle šedá mikina s motivem kytiček. Na nohou měla zimní boty s obrázkem vločky ve velikosti 40.

Kriminalisté se nyní obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud ženu podle popisu oblečení nebo podle jiného vodítka poznáváte, případně máte informace o jejím pohybu před sobotou, kontaktujte policii na telefonních číslech 735 785 461 nebo 735 784 022.

