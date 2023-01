Nájemný zabiják, který omylem zavraždil řidiče Sazky, žádá obnovu procesu

Vraždu, kterou Treťjakov spáchal v listopadu 2007 na pražských Vinohradech, připomněl loni na podzim předposlední díl seriálu Případy 1. oddělení.

Čečenec zastřelil několika ranami na křižovatce ulic Polská a U Kanálky mladého řidiče Sazky, který byl na místě náhodou a právě nastupoval do služebního vozu Bentley – shodou okolností stejného, jaký vlastnila vyhlédnutá oběť. Otec dvou dětí byl na místě mrtvý.

O čtrnáct dní dříve zaútočil Treťjakov se dvěma komplici na Václavském náměstí u hotelu Ambassador na rusky mluvícího podnikatele. Muže pobodal. I v tomto případě se spletl. Skutečným cílem měla být jiná osoba – Arménec, jehož likvidaci nařídil šéf mafie, označovaný jako „vor v zakoně“. Treťjakova dopadla policie po měsíčním pátrání 23. prosince 2007.

Po patnácti letech za mřížemi se nyní Čečenec obrací na Městský soud v Praze s žádostí o obnovu procesu. Redakci iDNES.cz to sdělil mluvčí soudu Adam Wenig.

Treťjakovovu žádost by měl senát soudkyně Pavly Hájkové projednat příští týden, konkrétně 10. ledna. Obnovu řízení může povolit, pokud by se objevily zásadní skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly vést k jinému rozsudku, než jaký byl vynesen.

„Veřejné zasedání bude probíhat prostřednictvím videokonference. Nové skutečnosti, které odsouzený v návrhu uvádí, budou konstatovány ve veřejném zasedání,“ napsala iDNES.cz soudkyně Hájková.

Zadavatele vraždy Andranika Soghojana (“vora v zakoně“) i další mafiánské šéfy pozatýkala policie v roce 2009:

21. dubna 2009

U soudu ze sebe dělal blázna

„Nic jsem neudělal. Jsem otrok a plním rozkazy mého majitele. Jsem otrok boží, všechno udělal ďábel. Nejsem zločinec. Chci, abyste mě ukřižovali jako Ježíše Krista,“ vykřikoval Treťjakov u soudu v květnu 2009, když hlavní líčení začínalo.

Nechal si narůst dlouhé vousy a vlasy měl převázané čelenkou. Poté, co mu soudkyně přikázala, aby si sedl, poklekl a začal hlasitě zpívat. Z jednací síně ho proto na její pokyn musela eskorta odvést.

V dalších dnech Čečenec opakoval, že je mu zle, bolí ho hlava a že se musí modlit. Žádal, aby byl odveden z jednací síně. Nechtěl být přítomen ani u výslechu svědků. Z lékařské zprávy přitom vyplývalo, že je účasti u jednání schopen.

V dovolání k Nejvyššímu soudu si později neúspěšně stěžoval na to, že „byl zkrácen na svých právech tím, že neměl možnost být přítomen při celém hlavním líčení“.

Podle znalců zvolil Treťjakov jako obrannou taktiku v trestním řízení primitivní protestní reakci, negativismus a simulaci duševní choroby. Poukázali rovněž na to, že se stylizuje do role náboženského fanatika.

U Městského soudu v Praze dostal v červnu 2009 doživotí. Rozsudek ale zkritizovala nadřízená instance, podle které nebyly pro uložení tohoto trestu splněny zákonné podmínky. Odvolací soud verdikt změnil a Treťjakova poslal za vraždu, vydírání a nedovolené ozbrojování do vězení na 22 let.

„To je lež! Jsem nevinen a vy to víte!“ rozkřičel se v listopadu 2009 při vyhlášení pravomocného rozsudku na předsedu odvolacího senátu Martina Zelenku. Ten musel nechat rozčileného muže vyvést z jednací síně.

Cizinec v dalších letech žádal, aby mohl trest vykonat ve své vlasti na Ukrajině. Stěžoval si na odloučení od příbuzných, kteří jej nemohou pravidelně navštěvovat, a spatřoval v tom porušení práva na rodinný život. Argumentoval také obavami ze zpřetrhání všech vazeb se svou domovskou zemí.

Soudy včetně Ústavního v roce 2015 jeho přesun odmítly. Zdůvodnily to mimo jiné závažností spáchané trestné činnosti, psychologickým profilem odsouzence i rizikem, že by na Ukrajině díky svým kontaktům dosáhl podmíněného propuštění na svobodu.

Pokud Treťjakov s aktuální žádostí o obnovu procesu neuspěje a vše zůstane při starém, měl by mít trest vykonaný v prosinci 2029. Poté bude z Česka vyhoštěn.