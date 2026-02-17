V Dejvicích pojedou vlaky pod zemí, nádraží se propojí s metrem, ukazují vizualizace

  15:16
Správa železnic (SŽ) zveřejnila vizualizace budoucí podoby železniční stanice Praha-Dejvice, která bude součástí spojení Praha – Letiště – Kladno. Umístěna bude pod zemí a bude mít společný vestibul se stanicí metra A Hradčanská. Bezbariérový přístup zajistí výtahy.
Vizualizace podzemní železniční stanice Praha - Dejvice. (17. února 2026)
Vizualizace podzemní železniční stanice Praha - Dejvice. (17. února 2026) | foto: Správa železnic

Nad vestibulem na Hradčanské bude uzlová zastávka tramvají. Druhý vestibul stanice bude umístěn mírně západně, u křižovatky Dejvické a Eliášovy ulice, uvádí .

Povrchově budou vlaky jezdit pouze lokalitou Stromovky, následně přes hloubený tunel. Součástí stavby je zrušení všech železničních přejezdů, uvádí SŽ. Stávající budova železniční stanice Praha-Dejvice bude opuštěna.

„Vilová oblast Bubenče se tím zbaví přejezdů a hluku,“ píše SŽ. Elektrifikace je podle ní nezbytným krokem k udržitelné dopravě a snížení emisí, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Spojení hlavního nádraží a letiště. Vlaky tam pojedou od roku 2035, slibuje Kupka

Až po dejvickou železniční stanici bude tunel relativně mělký a tedy hloubený, v prostoru stanice se předpokládá umožnění budoucí zástavby nad tunelem.

Nástupiště v budoucí stanici je navrženo jako ostrovní s délkou 200 metrů a výškou 550 mm nad kolejí.

V původní trase kolejí vznikne takzvaná zelená radiála – klidová zóna pro pěší chodce a cyklisty, která propojí Letenské sady a Stromovku.

Modernizace tratě z Výstaviště do Dejvic je součástí projektu přestavby železnice Praha – Letiště – Kladno.

Úsek navazuje na už dokončenou zastávku u Výstaviště. Pak pokračuje v trase současné trati, nově ale dvoukolejně a s přípravou na elektrizaci. Stavba této zastávky začne v roce 2027 a stát bude okolo 6,7 miliardy korun.

