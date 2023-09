Mýtné centrum Prahy zprůjezdní, říká Hřib. Bezohlednost, oponuje Macinka

Zdeněk Hřib v Rozstřelu řekl, že ke zpoplatnění průjezdu centrem Prahy se současná koalice zavázala v programovém prohlášení. „Dohodli jsme se, že ve spolupráci s městskými částmi a zejména s Prahou 1 se omezí zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a na Malé Straně kvůli tomu, aby se nezpožďovala MHD.“

Na mapě pak pirátský náměstek vysvětlil, kterých ulic konkrétně by se zavedení mýtného týkalo. „Bavíme se teď primárně o tom, že by se jednalo o úsek na Malé Straně v ulicích Újezd a Karmelitská, plus ostatní malé uličky v okolí, kam se dostanete výhradně přes tyto dvě zmíněné komunikace.“

„A potom druhý úsek, o kterém se bavíme, je primárně Smetanovo nábřeží a Křižovnická ulice až po Platnéřskou ulici. A samozřejmě plus menší ulice v okolí. Tedy Křižovnické náměstí, Anenské náměstí, část ulice Divadelní. Jsou to vlastně dvě ulice: dvakrát půl kilometru,“ doplňuje náměstek.

Kvůli autům se zpožďují tramvaje

„Bavíme se tedy o úsecích, kde jedou auta z historických a prostorových důvodů po kolejích, takže dochází k tomu, že se nám tam objektivně zpožďují tramvaje,“ doplňuje Hřib.

Petr Macinka ze strany Motoristé sobě náměstkův návrh v Rozstřelu zkritizoval a Zdeňku Hřibovi přímo řekl. „Vy řešíte pouze MHD a v podstatě vás nezajímá zbytek. Nerespektujete to, že automobil je stále dominantním dopravním prostředkem. Jste přece pomyslný pražský ministr dopravy a nemůžete přistupovat k řešení problému jenom z perspektivy cestujícího MHD, cyklisty nebo chodce.“

„Je to mimořádně bezohledný krok. Vy tvrdíte, že se už v minulosti uzavřelo nábřeží a přece žádná apokalypsa nenastala. Já nevím, ale myslím si, že trochu apokalypsa nastala, i když ne apokalypsa s velkým A. Ale doprava v Praze je skutečně šílená,“ pokračuje Macinka.

„Jste zkušený člověk, pane náměstku. A docela mě udivuje a mrzí, že k tomu přistupujete takto aktivisticky a v podstatě ideologicky. Místo abyste hledal konsensus. Mohl jste místo toho stát u zrodu různých zajímavých projektů, které by motoristům pomohly. Jako třeba v minulosti tunel Blanka,“ dodává Macinka.

„Vy jste u zrodu žádných takových projektů nebyl. Řešíte MHD, řešíte cyklisty, řešíte chodce, ale absolutně pomíjíte řidiče a nerespektujete to, že ti lidé auty jezdit musí,“ řekl Hřibovi Macinka.

Chceme přemluvit lidi

Zdeněk Hřib s Macinkou zásadně nesouhlasí. „My chceme lidi přemluvit, aby skutečně využívali MHD. Protože ta bude kvalitní, bude jezdit včas. To je základní aspekt a není pravda, že by v úsecích, o kterých jsem hovořil, jezdila většina lidí autem.“

„Z dat jednoznačně vyplývá, že většina lidí v centru Prahy jezdí MHD. Je to asi 40 procent. Dalších 30 procent jsou pěší a 30 procent jezdí autem. To není málo, ale je to menšina. A určitě nemůžeme připustit, aby menšina blokovala většinu, která se chce včas dostat do práce. A to zpoždění, které tady nastává, byť je částečně započítáno v jízdním řádu, se prostě promítá do celé sítě.“

Jste pro zpoplatnění vjezdu automobilů do centra Prahy? Ano. 258 Ne. 763

Náměstek Hřib následně argumentoval také tím, že velké dopravní projekty v Praze řeší. „Není pravda, že jsem nestál u zrodu zajímavých projektů. Například už teď se projektuje Hloubětínský tunel. Ten výrazně zkapacitní takzvaný Průmyslový polookruh. Začne se stavět za nějaké tři roky. A to výrazně uleví dopravě na severovýchodě našeho hlavního města, na který se v minulosti hodně zapomínalo.“

Jak bude mýtné vypadat?

Náměstek primátora předpokládá, že by se buď na úřadě Prahy 1 dala přímo zařídit výjimka a zbytek motoristů by si za poplatek přes platební bránu na internetu nebo přes mobilní aplikaci mohl průjezd zaplatit online.

Kontrola řidičů by podle něj probíhala tak, že by se využil už stávající městský kamerový systém. „Ten už ve městě máme nainstalovaný. Kamery by se případně rozšířily o systém rozpoznávání poznávacích značek, který teď máme na rychlostních radarech.“

Mýto by přitom podle Hřiba nemuseli platit rezidenti z Prahy 1. „Ti, kdo poplatek nezaplatí, by spáchali dopravní přestupek. Šlo by o porušení zákazu vjezdu motorových vozidel. Tak to řeší ve městech, která to už zavedla: ať už jsou to Karlovy Vary, nebo Kladno.“

Petr Macinka doufá, že náměstkův návrh nakonec neprojde. „Pořád doufám, že je to nějaká vaše sólo akce. Nepochybuji o tom, že vám to nikdo neschválí.“

„Víte,“ pokračuje Macinka, „jsou tu dva přístupy. Buď omezujete, nebo motivujete. A když už regulujete, tak dělejte chytré regulace. Třeba regulujte vjezd nákladních vozů do centra Prahy na konkrétní hodiny. Váš přístup mi přijde jako šikana. A omezování není konsensus.“

Zdeněk Hřib však doufá, že konsensus při prosazování mýtného systému v centru Prahy nakonec najde. Podle něj bude kompletní návrh hotový do dvou týdnů. Následně by se vyjádřily městské části a ke schvalování bychom se mohli dostat v listopadu. „1. leden ale podle mě není dobré datum pro zavádění jakýchkoliv novinek. Takže mluvím spíše o termínu 1. února.“