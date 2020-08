Muž daroval policistům skleněné srdce. Zachránili ho, když měl zástavu

Pětadvacetiletý muž byl zasažen proudem při práci v jednom z domů na pražském Žižkově.

Do dvou minut byla na místě hlídka cizinecké policie, zdržely je ale zamčené dveře. Když se jim je podařilo vyrazit, čekala je ještě zamčená mříž. Začali proto zvonit na všechny zvonky a volali na sousedy, dokud jim jeden z dělníků nepřiběhl otevřít.

Mladík ležel v bezvědomí a měl zástavu srdce. Policisté ho resuscitovali skoro čtvrt hodiny pomocí defibrilátoru a plicní ventilace, dokud se jim nepodařilo životní funkce obnovit.

Skleněné srdce darované policistům na památku.

Záchranáři muže převezli do nemocnice, ale protože měl zástavu srdce poměrně dlouhou dobu, bylo jeho uzdravení nejisté.

„O to větší bylo překvapení, když policisté po několika týdnech od zákroku, obdrželi fotografii muže, kterého resuscitovali. Na ní se usmíval, ukazoval palec nahoru a podle všech informací se plně zotavoval,“ uvedla mluvčí policie Hana Křížová.

Po úplném zotavení šel mladík svým zachráncům osobně poděkovat a přinesl jim malý dárek.

„Jeden z policistů k tomu řekl ‚to byl asi nejlepší pocit v životě, který jsme kdy zažili!‘ Dokonce jim každému přivezl jako památku a poděkování krásné skleněné srdce, které vyrobil jeho otec, který je sklář. Zasahující policisty tento krok až dojal,“ popsala shledání Křížová.

Navíc byli svými nadřízenými za svůj zákrok odměněni finančně.

„Největší odměna je ale pro nás pocit, který to v nás zanechalo, že jsme zachránili život mladému muži a ten teď žije plnohodnotný život, bez jakéhokoliv omezení. To skleněné srdce, co jsme dostali, nám všem bude připomínat, že nikdy není pozdě začít s pomocí, že se nic nemá vzdávat a že zázraky se dějí,“ vzkázali dojatí policisté.