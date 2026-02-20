Muž uvázl v kontejneru. Měl jsem slíbenou odměnu, když vytáhnu spadlý telefon, tvrdil

V pražském Karlíně dnes dopoledne hasiči zachraňovali muže, který uvázl v kontejneru na elektroodpad. K činu ho podle něj navedl druhý muž, kterému dovnitř spadl telefon a za záchranu mobilu mu sliboval finanční odměnu.
Hasiči v pražské čtvrti Karlíně zachraňovali osobu, která se zasekla v kontejneru na elektroodpad. (20. února 2026) | foto: Hasiči Praha

„Hasiči ze Sokolské stanice dnes v Karlíně zachraňovali osobu, která se zasekla v kontejneru na elektroodpad,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

„Osobu nebylo možné z kontejneru dostat standardním způsobem. Byla proto vyproštěna pomocí hydraulického zařízení,“ přiblížil pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

„Abychom úplně nezničili kontejner, byla do něj osoba vrácena zpátky a následně jsme již běžnou cestou znovu otevřeli poklop,“ vysvětlil Řezáč průběh zásahu.

Muž uvázl hlavou v kontejneru. Spadl mi tam telefon, vysvětloval strážníkům

„Legenda příběhu je poměrně zajímavá,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk. „Jednomu člověku spadl do kontejneru telefon, a tak druhému nabídl odměnu pět set korun, pokud mu ho zkusí vytáhnout zpět. Ten ale zůstal zaklíněný uvnitř,“ dodal.

Oba muže policisté odvezli na místní oddělení k podání vysvětlení.

