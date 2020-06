Kulhající muž s nožem v Praze útočí na dívky, vybírá si štíhlé a pohledné

Hledaný muž v neděli 7. června v noci postupně napadl tři dívky.

„První případ se stal kolem půl desáté večer v Letňanech. Na autobusovém nástupišti tam muž s nožem v ruce zaútočil na ženu, která se mu snažila ubránit, což se jí nakonec také podařilo. Vysmekla se a utekla dolů k nástupišti metra, kde se připojila ke skupince cizích osob,“ popsala mluvčí policie Hana Křížová.

Protože tato žena napadení nenahlásila, žádají policisté, aby je kvůli svědectví kontaktovala na tísňové lince 158.

Po této potyčce útočník odešel také do metra a odjel do stanice Opatov, kde si vyhlédl další oběť. Asi v půl dvanácté v blízkosti kolejí Blanice chytil dívku kolem krku do kravaty a povalil na ji zem.

Podle policie na ni zaklekl a jednou rukou ji začal škrtit, zatímco ve druhé držel nůž. Muž utekl poté, co se lekl projíždějícího vozidla.

Potřetí zaútočil po půlnoci o tři sta metrů dál v ulici Jana Růžičky.

„Přistoupil k poškozené, zakryl jí celý obličej rukou a chytil ji za krk. Žena se bránila a pokusila se otočit, na to muž reagoval tak, že ji udeřil pěstí do obličeje a povalil na zem. Útok však viděl náhodný kolemjdoucí, který na muže zařval, ať toho okamžitě nechá. Ten se lekl a utekl,“ uvedla Křížová.

Podle kriminalistů se muž pohybuje po celé Praze a záměrně si vybírá mladé, štíhlé a pohledné dívky, na které surově zaútočí. U sebe nosí nůž a napadá na jednu nohu.

„Momentálně je skutek prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, ale zcela jistě se bude kvalifikace činu ještě měnit, a to s ohledem na informace, které přinese prověřování případu,“ dodala mluvčí policie Hana Křížová.