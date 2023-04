Řešíme průměrně jednu mrtvici denně, říká primářka příbramské neurologie

Před covidem ošetřili lékaři příbramské nemocnice v iktovém centru kolem 450 až 490 pacientů za rok s cévní mozkovou příhodou (CMP) – mrtvicí.

Předloni bylo oddělení kvůli péči o covidové pacienty uzavřené zhruba na dva měsíce a prošlo jím jen asi 270 pacientů s mrtvicí.

„Loňský rok nemáme ještě kompletně sečtený, ale určitě jich bylo víc než 300. V průměru jsme tedy ošetřili denně jednoho pacienta s cévní mozkovou příhodou. Ať už z nedokrvení mozku, nebo ve formě mozkového krvácení,“ říká primářka neurologie v příbramské nemocnici Helena Hlaváčová.

Podle čeho poznám, že se jedná o mrtvici?

Většina laiků ví, že jedním z projevů je pokleslý koutek. Obvykle je postižena motorika levé nebo pravé poloviny těla. S tím, že je postižena ruka i noha nebo může být jedna z končetin postižena více. Většinou to bývá na stejné straně, jako je pokleslý koutek. Dalším příznakem je porucha řeči. Ta se objevuje u praváků, kteří mají postiženou levou mozkovou hemisféru. Nevybaví si slova, nejsou schopni dát do hromady jednoduchou větu a může to být spojené i s poruchou porozumění – nechápou, co jim říkáte. Můžou se objevit i další, subtilní příznaky – dvojité vidění, porucha polykání, točení hlavy, případně urputné bolesti hlavy. Ty jsou ale typičtější u krvácivých mozkových příhod.

V ČR je průměr 21–22 minut. My jsme rychlejší. Loni jsme byli na 17,5 minuty.

Co má udělat laik nejdříve? Poskytnout první pomoc, nebo volat záchranku?

První pomoc moc neposkytnete. Mozková příhoda nebývá spojena s poruchou vědomí nebo srdeční zástavou. Když vidíte pokleslý koutek plus ochrnutí nebo dotyčný začne produkovat takzvaný slovní salát, tedy něco, čemu není vůbec rozumět, okamžitě volejte záchranku – linku 155. Pokud máme poskytnout adekvátní léčbu, musíme to udělat do určité doby.

Máte na to stanovené nějaké časové limity?

Ano. U CMP z nedokrvení, těch je kolem osmdesáti procent, je potřeba zprůchodnit ucpanou cévu a umožnit, aby ohrožená mozková tkáň dostala zavčasu přísun krve a měla šanci na obnovení funkce. Když minimalizujeme rozsah poškozené tkáně, snižujeme míru dopadu mrtvice na pacienta a rozsah jeho deficitu.

Dokdy je potřeba ucpanou cévu zprůchodnit?

Můžeme ji zprůchodnit buď nitrožilním podání látky, která ucpávku – tromb – rozpustí. To je proces takzvané intravenózní trombolýzy a musíme ji zahájit do čtyř a půl hodiny od vzniku mozkové příhody. Pokud není důvod, proč ji u konkrétního pacienta nesmíme použít.

Dostáváte od záchranky avízo, že vezou pacienta s mrtvicí?

Je to jejich povinnost. Zároveň s námi konzultují, zda k nám, nebo na jiné, vyšší iktové pracoviště. Například pokud je to pacient, který bere léky na ředění krve. Pro něj není trombolýza vhodná. Příliš bychom mu naředili krev a hrozilo by riziko zakrvácení mozkové tkáně.

Čas je mozek Nepsané heslo cévních neurologů je Time is brain - Čas je mozek. „Cílem je, aby každý úkon od vzniku mrtvice přes příjezd do nemocnice po podání trombolýzy byl co nejkratší a léčba se pacientovi dostala co nejdříve,“ říká primářka Helena Hlaváčová.

Jak v takovém případě postupujete?

Pokud sraženinu prokážeme na konkrétním místě v mozku a je dostupná – tedy na relativně velké větvi mozkové cévy, provádí se katetrizace. Při ní se zavádí přes tříslo až do mozkového kmenu katetr a mechanicky se jím sraženina odstraňuje. Katetrizaci dělají jen vyšší iktová pracoviště – nejčastěji v Praze, například v Motole nebo na Homolce. U ní je čas na provedení delší než u trombolýzy.

Jak rychle jste schopni podat pacientovi trombolýzu?

Doba od příjezdu pacienta do podání prvního úvodního bolusu aktilýzy do kanyly, kterou má zavedou (anglicky Door to Needle time), je v České republice standardizovaná. Průměr je okolo 21 až 22 minut. Každá nemocnice se tomu blíží podle toho, jak mají uspořádaný management péče. Když máte CT těsně u urgentního příjmu, tak se doba jednoznačně zkracuje. Umístění našeho CT vedle urgentního příjmu je pro nás jednoznačnou výhodou.

S jakým časem jste začínali?

Na hranici šedesáti minut. Trombolýza se podávala na JIP, jenž je od urgentního příjmu relativně daleko. Neměli jsme přesně nacvičený postup, který úkon kdo provádí a v jakém pořadí. Prošli jsme si procesem optimalizace péče, kdy jsme měli možnost absolvovat pod záštitou European Stroke Organisation, Evropské iktové organizace, nácvik různých variant postupu přímo na našem urgentním příjmu. Teď jsme na třetině. Standardně se pohybujeme na 20 až 21 minutách. Podle posledního reportu z loňského listopadu jsme dokonce na 17,5 minuty. Nejedná se o průměr, ale medián bez extrémních hodnot. Čas od vstupu pacienta do nemocnice po podání trombolýzy je přitom jen jeden ze sledovaných ukazatelů péče v iktovém centru.