Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná

  19:46
Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a motocyklu. Řidič motorky střet nepřežil. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, provoz je omezený, dálnice ale zůstává průjezdná.
Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala na osmém kilometru D1 ve směru na Prahu. Motocyklista se tam střetl s osobním automobilem a utrpěl zranění neslučitelná se životem.

„Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu řešíme vážnou nehodu osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky střet s autem bohužel nepřežil. Na místě pracují všechny záchranné složky,“ sdělila redakci iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Vlastimila Suchánková.

Dálnice je v současnosti průjezdná s opatrností levým jízdním pruhem. Policisté na místě dokumentují okolnosti nehody a zjišťují její přesnou příčinu.

