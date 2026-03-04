Nehoda se stala na osmém kilometru D1 ve směru na Prahu. Motocyklista se tam střetl s osobním automobilem a utrpěl zranění neslučitelná se životem.
„Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu řešíme vážnou nehodu osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky střet s autem bohužel nepřežil. Na místě pracují všechny záchranné složky,“ sdělila redakci iDNES.cz středočeská policejní mluvčí Vlastimila Suchánková.
Dálnice je v současnosti průjezdná s opatrností levým jízdním pruhem. Policisté na místě dokumentují okolnosti nehody a zjišťují její přesnou příčinu.
