O mokřad v Lysé se zajímají politici, vysušení bude záležet na posudku EIA

Bagr v blízkosti údajného mokřadu koncem týdne opět rozvířil emoce ohledně plánovaného zastavění městského pozemku na východním okraji Lysé nad Labem. Ekologům, části obyvatel a opozičním zastupitelům se nelíbí, že na pozemku má vzniknout nový naučný projekt Svět záchranářů. Tvrdí, že na vybraném místě se nachází cenný mokřad, který je domovem řady ohrožených živočichů. Podle radnice tam naopak žádný mokřad není.

„Domnělý mokřad vznikl tím, že se ucpala propust pod polní cestou. Potok, který tam teče, se rozvodnil a zaplavil louku a kus orné půdy,“ řekl starosta Karel Otava (ČSSD) s tím, že propust někdo záměrně ucpal asfaltem, aby voda nemohla protékat. Radnice se proto dotčené potrubí rozhodla koncem týdne opravovat. Na místo vyslala stavební techniku.

„Večer mi kvůli tomu volal ministr“

Výkopových prací si ale ve čtvrtek všimli místní a přidali se i opoziční zastupitelé. Podle nich se radnice snaží mokřad rychle vysušit, aby nemohl být zaregistrován jako cenné území. „Bagrováním dochází také k úpravám koryta strouhy. Tento zásah může ohrozit mokřad a přichází ve chvíli, kdy ministerstvo životního prostředí důrazně požaduje po našem městě ochranu mokřadu,“ uvedli zástupci opozičního uskupení Lysá nás spojuje.

Starosta to odmítá. „Je to oprava havarijního stavu propusti, také je potřeba, aby tudy mohli zemědělci jezdit na pole. To je všechno. Někdo z toho dělá nesmyslnou kauzu, vzniká hysterie, až mi dokonce večer volal ministr životního prostředí, co se to u nás děje,“ řekl Otava.

Lidé navíc na místo ve čtvrtek přivolali policii a inspektory. „Mohu potvrdit, že policie byla na místo přivolána, vše jsme prověřili, nebyl však zjištěn žádný trestný čin ani přestupkové jednání,“ uvedla nymburská policejní mluvčí Petra Potočná. Kontrolu MF DNES potvrdila také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Tamní situaci sledujeme a šetříme, a to i na základě podnětů, které jsme obdrželi. V tuto chvíli ale ještě nemůžeme přesně sdělit, jaké kroky budou následovat,“ řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Zároveň ale dodává, že v Lysé nad Labem stejně jako na některých dalších místech v České republice jde o poněkud nešťastný spor. „Toto území není zaregistrováno jako chráněný krajinný prvek, proto podle zákona mokřadem není a naše možnosti jsou omezené,“ dodala Nastoupilová.

Původně „vesnický“ spor se rozrostl v celostátní kauzu. Na lokalitu se jezdí dívat politici, fotografují se tam a snímky zveřejňují na sociálních sítích, tento týden podle starosty Otavy lokalitu navštíví také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Právě jeho ministerstvo v úterý obeslalo vedení města a Středočeského kraje dopisem, v němž vyzývá, aby byl mokřad uchráněn.

Rozhodující bude EIA

„Dovolte, abych vás požádal o zohlednění přítomnosti mokřadu a na něj vázaných přírodních hodnot, přehodnocení záměrů využití území, a naopak zajištění jeho vhodné ochrany a péče,“ napsal v dopisu, který má MF DNES k dispozici, náměstek ministra Vladimír Dolejský. „Na opatření k zadržení vody v krajině, boji proti suchu a ochranu biodiverzity vynakládá Česká republika v posledních letech miliardy korun a bylo by kontraproduktivní, aby jinými veřejnými investicemi docházelo k maření tohoto úsilí,“ uvedl Dolejský.

K zachování mokřadu vyzvali i další odborníci na životní prostředí, například krajinná ekoložka Kateřina Lagner Zímová nebo Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, podle něhož žije v lokalitě celá řada živočichů včetně chráněných.

„Já těmto posudkům nevěřím, pro mě bude závazné, jak dopadne posudek o vlivu na životní prostředí EIA,“ dodal starosta Otava. Posudek se zpracovává v rámci změny územního plánu pro umožnění investice 250 milionů korun do naučného Světa záchranářů, který má na dotčeném pozemku stavět Středočeský kraj.

Město jej už hejtmanství převedlo za symbolickou jednu korunu. V blízkosti tohoto místa navíc vede trasa nového silničního obchvatu, jež už má platné územní rozhodnutí. Středočeské zastupitelstvo minulý týden rozhodlo, že umístění Světa záchranářů bude přezkoumáno, zastupitelé se jím budou znovu zabývat příští měsíc.