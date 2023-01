Podvodník napálil lidi při prodeji aut, odjel s nimi bez placení

Případem se pražští kriminalisté zabývali už od loňského srpna. Mladý muž na internetu vystupoval pod různými přezdívkami a nicky. Kriminalisté doposud v případu evidují osm skutků podvodného jednání se škodou až půl milionů korun.

Po zjištění mladíkovy totožnosti si pro něj došli kriminalisté z pražské Palmovky, kteří ho za použití donucovacích prostředků zadrželi v jedné z obcí na Kolínsku.

Při výslechu se podezřelý ke své trestné činnosti doznal. Kriminalisté během vyšetřování případu zajistili další dvě vozidla, která budou následně vrácena poškozeným.

„Policejní komisař muže obvinil ze spáchání trestných činů podvod a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť drzost mladíka neznala mezí a poté, co si jednotlivá vozidla, za která nikdy nezaplatil, převzal, tak s těmito z místa odjel. I přestože má soudy vysloveny tři zákazy řízení všech motorových vozidel, a to do konce roku 2024,“ sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Kriminalisté přitom očekávají, že se jeho trestní stíhání rozšíří. „Prověřují několik dalších případů, kterých se muž dopustil. V současné chvíli mu za tyto trestné činy hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí.