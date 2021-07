Mladá Boleslav čelí kvůli rekonstrukci obchvatu kolonám, potrvají do října

Autobus nemůže zajet do zastávky, protože trčí v koloně a nabírá zpoždění. Kolona je dlouhá tak, že auta stojí až na frekventované křižovatce u Teska a blokují průjezd z jiných směrů. Naštvaní řidiči na sebe navzájem troubí a zuřivě gestikulují.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hned na několika místech začalo s opravou vozovky, kvůli čemuž je doprava na 2,2 kilometru dlouhém úseku od kruhového objezdu u Debře až ke kruhové křižovatce s Průmyslovou ulicí v Kosmonosech svedena do jednoho pruhu. K tomu se navíc přidávají i další práce a omezení na silnicích ve městě.

Na opravovaném úseku I/38 je doprava řízena kyvadlově. Řidiči tak čekají dlouhé desítky minut před semaforem, který má i kvůli délce úseku nastavený poměrně dlouhý interval. Ve středu v době střídání směn v automobilce, tedy mezi 13. a 15. hodinou, proto dopravu řídili silničáři. Pouštěli auta podle potřeby a čekání se tak na obou stranách zkracovalo z desítek minut na řádově minuty.

Hned co místo opustili a jejich práci převzaly semafory, se však nekonečné kolony vrátily.

Pracují na více frontách

„Nechápu, proč nepostupují krok za krokem z jedné strany na druhou, ale rozkopali rovnou několik míst. Takhle je to zasekané skoro v celém městě, za to bych dal někomu metál,“ zlobil se včera řidič v černé octavii, když přijel do dlouhé kolony směrem od Průmyslové ulice. A nebyl sám.

Uzavřít vždy jen jeden úsek by ale podle Martina Bučka z ŘSD bylo příliš velké riziko, že se práce nepodaří dokončit včas.

„Investor společně se silničně správním úřadem, který to povoloval, se dohodl spolu s policií, že práce pojedou na dvou úsecích proti sobě, aby se práce zrychlily a byla jistota, že se stihnou dokončit před zimou, respektive před 1. listopadem, kdy začíná zimní údržba,“ vysvětlil Buček pro MF DNES. „Navíc se během rekonstrukce může vyskytnout porucha a bude třeba sanace, na kterou musí být dostatečná časová rezerva,“ dodal.

Silničáři by podle něho díky zvolenému postupu měli práce dokončit dříve, než kdyby pracovali vždy po jedné části.

Řidičům tak nezbývá než omezení v létě přetrpět. „Pracuji ve Škodovce a jezdím tudy denně z Doks, bohužel kvůli tomu musím vyjíždět raději o hodinu dříve. Když se to pokusíte objet přes Debř, tak stejně dojedete do Kosmonos, kde narazíte na kolonu,“ popsal včera strasti další z řidičů.

A netrápí to jenom je, ale i obchodníky a podnikatele, kteří sídlí v příměstských částech a okolních obcích. Cestu k nim dnes mnozí zákazníci raději vzdávají.



„Máme teď kvůli omezení o třetinu a někdy až o polovinu méně zákazníků. Mnozí nám i na sociálních sítích píší, že se k nám nedá dojet a že je to mrzí,“ říká Michal Kopal, provozovatel Kopalovic uzenářství v Josefově Dole.



První etapu od kruhové křižovatky u Debře po křižovatku s ulicí na Radouči chtějí mít silničáři zprovozněnou do 9. září, na zbylé části se bude pracovat zřejmě do října.

Rozvětvené praskliny

ŘSD navíc upozorňuje, že opravu je zkrátka potřeba provést, pokud by se neudělala včas, mohla by se tato osobní, ale kamionovou dopravou silně zatížená silnice dostat do špatného stavu, který by si ve výsledku vyžádal mnohem delší uzávěru. Mnozí řidiči přitom na internetu investici zrovna do tohoto úseku nechápou.



„V Boleslavi je to jedna z nejlepších silnic, asi někdo potřeboval prostavět dotace,“ spekulují lidé na sociálních sítích.



To však silničáři odmítají. „Na povrchu komunikace se vyskytují divoké, příčné, podélné a rozvětvené praskliny i drobné výtluky. Povrch je postižen výspravami asfaltovým betonem,“ uvedl Buček.

ŘSD se navíc podařilo velmi dobře vysoutěžit zhotovitele. Podle projektu totiž měly práce vyjít na více než 55 milionů a trvat asi 150 dnů. Vybraná firma ovšem zakázku vyhrála za deklarovanou cenu 33,8 milionu korun a opravený úsek se zavázala odevzdat do 90 dnů.