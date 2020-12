Budoucnost bez řidičů? V Milovicích testují auta s nejmodernějšími systémy

Příběh milovického polygonu, který slouží k testování nejmodernějších technologií v automobilech, se začal psát před dvěma lety. Tehdy stvrdily spolupráci společnost Valeo a Středočeský kraj společným memorandem. Hejtmanství skupině Valeo pronajalo velkou část milovického letiště, zatímco společnost Valeo se zavázala investovat v následujících deseti letech do areálu sto milionů korun.

„Pro naši skupinu bylo podepsání tohoto memoranda nesmírně důležitým milníkem na cestě k dlouhodobému kontraktu se Středočeským krajem. Polygon nám umožní více investovat do zlepšení testovací infrastruktury, díky čemuž zde budeme moci v mnohem větší míře testovat nejmodernější systémy pro autonomní auta. Nejenže to přinese další vysoce kvalifikované pracovní pozice, ale zároveň to zvýší prestiž a důležitost našeho pražského vývojového centra i celé České republiky v oblasti autonomních vozidel,“ uvedl Leoš Dvořák, generální ředitel pražského vývojového centra Valeo.

A jak se milovický polygon od těchto slov pronesených v roce 2018 proměnil?

UFO s molitanem

Polygon v Milovicích je celosvětově jediným v rámci skupiny Valeo, kde odborníci mohou testovat nově zaváděné technologie ve vysokých rychlostech.



„To je klíčové pro testování asistenčních a autonomních systémů, které jsou určené pro jízdu na dálnicích. Za poslední rok jsme na letišti rozšířili testovací plochu s kvalitním asfaltem a potřebnými prvky, jako jsou dopravní značky nebo křižovatky. A ještě do konce roku 2020 plánujeme rozšířit testovací plochu, abychom byli připraveni na podmínky NCAP 2022 (systém nárazových testů, pozn. red.),“ sdělil MF DNES Gábor Iffland ze společnosti Valeo.

Každé čtvrté nově vyrobené auto na světě má senzory od naší firmy. Leoš Dvořák ředitel vývoje Valeo

Ta v poslední době výrazně investovala i do zcela nových testovacích zařízení.

„Jde například o takzvané UFO (Ultra flat overrunable vehicle, pozn. red.), což je autonomně jezdící vozítko osazené molitanovou atrapou auta, které se používá pro testování nebezpečných scénářů, které občas končí kolizí. Kromě toho máme také nový systém ‚driving robot‘, což je robot řídící auto místo lidského řidiče. Toho používáme pro velmi přesné ovládání testovaného vozidla, u kterého můžeme naprogramovat parametry rychlosti, zrychlení nebo zpomalení, což lidský řidič dokáže vykonat pouze přibližně či pocitově,“ vysvětlil dále Iffland.

Kromě testování na milovickém polygonu vyvíjí společnost Valeo nové technologie ve svém pražském ústavu.



Sviští tam i Aston Martin Společnost Valeo spolupracuje při testování moderních prvků s mnoha úspěšnými automobilkami. „Proto není výjimkou, že v Milovicích uvidíte i auta s pravostranným řízením nebo značky, které evropský řidič ani nezná. Kromě našich vozidel můžete v Milovicích spatřit i prototypy, které nám poskytují automobilky v poslední fázi vývoje nových modelů. Na nich doladíme poslední detaily a ověříme funkčnost a bezpečnost senzorů a systémů, než začne sériová výroba. V Milovicích je tak k vidění škála značek aut od Renault Zoe až třeba po Aston Martin Vantage,“ prozrazuje Gábor Iffland ze společnosti Valeo.

„Velkým milníkem pro nás bylo, že od roku 2018 jezdí po evropských silnicích auta s autonomním řízením na úrovni tři, tedy vozy autonomní v určitých podmínkách; a to i díky našemu laserovému senzoru Valeo SCALA, který jsme z velké části vyvinuli v pražském R&D centru a poté testovali na našem polygonu v Milovicích,“ potvrdil Iffland s tím, že zmíněný senzor je jediný, který se vyrábí sériově pro Audi A8 nejnovější generace.

Polygonem ke stabilitě

Nejnověji společnost Valeo pracuje na rozšíření asistenčních a autonomních systémů do segmentu nákladních aut a autobusů. „První prototypové systémy právě dokončujeme a začínáme s testováním na milovickém polygonu. Pro tento účel jsme investovali finanční prostředky i do nových testovacích vozidel, jako jsou třeba meziměstské autobusy, dodávky a různé návěsy,“ osvětlil Iffland.

V současné době je s testováním v Milovicích spojených více než sto zaměstnanců. Kromě pracovníků zodpovědných za provoz a údržbu polygonu jsou to také vysoce kvalifikovaní testovací a systémoví inženýři, kteří pracují se zkušebními vozy.

Novinky z testovacího polygonu pozorně sleduje vedle Středočeského inovačního centra také milovická radnice.



„Pochopitelně máme zájem na dlouhodobém stabilním rozvoji areálu bývalého vojenského letiště. A tím je i užívání vyčleněného území skupinou Valeo pro účely testování moderních technologií pro automobilový průmysl. Polygon zatraktivňuje tuto lokalitu, přináší pracovní místa a ekonomickou aktivitu do oblasti,“ dodal někdejší starosta Milovic Milan Pour (ANO), který byl v roce 2018 u zrodu testovacího polygonu.