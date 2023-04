Hrůza o zpacifikování útočníka: Šlo o to nenechat ho utéct, hrdina nejsem

Jak jste se k incidentu dostal?

Byla to náhoda. Vyšel jsem z domu, měl jsem u sebe malou dcerku, ale najednou jsem uviděl bytost, kterou velmi dobře znám, jak se drží za obličej a brečí, že ji napadl nějaký týpek a teď utíká. Logicky jsem pochopil, že nesmí utéct.

Jak dopadení agresora proběhlo?

Neběžel jsem po chodníku přímo za ním, ale po druhé straně, aby mě neviděl. Všiml jsem si, že je to docela střízlík s brýlemi. Říkal jsem si, že to není možné, ale pro jistotu jsem ho zalehl.

Připojil se k vám někdo, kdo by ho pomohl zpacifikovat?

Vzápětí přišla paní, která říkala, že ji taky napadl. Tím se mi jenom potvrdilo, že ten člověk nebyl normální a útočil.

Jak na vás působil? Byl pod vlivem nějaké látky?

Já jsem si to nejprve myslel, ale nevypadal na to, takže asi nebyl.

Jak se při zatýkání projevoval? Křičel nebo se bránil?

Bylo to jak z nějakého filmu. Ležel a říkal, že nic neudělal. Nechával jsem to ale na policii, která ví, jak s takovým člověkem jednat. Já jsem ho pouze zadržel.

Za jak dlouho přijela policie?

Bylo to celkem hned. Trvalo to tak minutu, dvě. Asi policisty volalo víc lidí, protože první přijeli městští a pak i státní. Poté přišly ještě dvě ženy, holka a starší paní, které říkaly, že je taky napadl. Policisté mu dali pouta, vzali si ho do auta a odjeli.

Vy už za sebou jeden podobný zážitek máte. V roce 2014 jste utrpěl těžká zranění, když jste se v podobné situaci snažil zabránit rvačce studentů v Ostravě. Myslel jste na tuto nepříjemnou zkušenost?

Tentokrát se mi to stalo za bílého dne, ale viděl jsem ženy, které brečely, že je někdo napadl. Nenapadlo mě nic lepšího, než abych ho dohonil. Rozběhl jsem se za ním, ale to by udělal každý. Byl jsem jen na správném místě ve správný okamžik.

Z poranění hlavy jste se tehdy zotavoval dlouhou dobu, jste od té doby opatrnější?

Člověk se nemůže míchat do všeho, ale toto byla situace, kdy útočníka nešlo nechat utéct. Chytl jsem ho, ale tím to pro mě skončilo. Nejsem žádný hrdina.