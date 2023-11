Tramvaje jako zubaté dýně. Halloweenskou projížďku Prahou vytvořila AI

„AI hýbe světem, pro dnešek i tím tramvajovým,“ představil PID v pátek dopoledne nové a barevné video na platformě X.

„Takhle by vypadala projížďka halloweenskou Prahou podle umělé inteligence,“ popsal PID.

Umělá inteligence do videa dodala tmavé a oranžové zabarvení a prvky jako dýně, lebky, stíny nebo světélka. Vytvořila tím strašidelnou atmosféru.

„Byl to momentální nápad jednoho z kolegů,“ uvedl mluvčí Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal, co jej spolu s kolegy k vytvoření halloweenského videa vedlo. „Napadlo nás to vyzkoušet,“ dodal s tím, proč se rozhodli k vytvoření využít AI. Konkrétně aplikaci Videoleap.

Na videu jsou patrné různé záběry z centra Prahy, kterými často projíždí tramvaje nebo jsou významné. V necelých dvaceti záběrech lze rozpoznat známé lokality, jako je Rudolfinum, Karlovy lázně, Karlův most, Vltava nebo Malá Strana.