Pane řidiči, už je čas! Když teplota roste, žádají cestující o zapnutí klimatizace

Je pravé poledne a v Dejvicích je pod mrakem a příjemných 26 °C. Redaktorka MF DNES s digitálním teploměrem nastupuje do tramvaje číslo 18. Teploměr záhy naměří 28 stupňů. Testování pokračuje v „osmičce“, v tramvaji z řady 15T, která má vpředu žlutou masku, což je podle dopravního podniku (DPP) poznávací znamení pro klimatizovanou soupravu, a po Praze jich jezdí 127.

Přesto je uvnitř ještě o trochu vyšší teplota než v předchozí tramvaji, konkrétně 28,1 °C. Na Podbabě ve 12:30 zastaví kloubový autobus číslo 107, ve kterém teploměr hlásí 28,3 °C.

„Taky by mě zajímalo, kolik tu je, přijde mi, že stejně jako venku,“ nakloní se k měřící redaktorce cestující přes uličku. „Kolikrát to hučí, že má člověk dojem, že je klima puštěná, přitom to nechladí a z člověka jen lije,“ dodává pasažérka. Když zjistí, že venku je tou dobou stále 26 stupňů, usoudí, že klimatizace v tomto voze je rozbitá.

Už je čas to zapnout

Řidič na konečné potvrzuje, že vůz skutečně nechladí, klimatizace totiž není zapnutá.

„Myslím, že to ještě není potřeba, mám tu venkovní teploměr a vidím, že je 26 stupňů, takže ještě ji nemám puštěnou,“ vysvětluje s tím, že přitom nejde o teplotu, ale o pocit, že je už čas.

„Když svítí slunce, ten vůz je prosklený, teplota se neskutečně rychle zvýší, myslím, že dnes je to ještě rozumné,“ přemítá řidič. Když mu redaktorka ukáže, kolik ve voze naměřila, zarazí se.

„28,3 vevnitř, jo? Tak to už by se pomalu pustit mohla, no. Sice slunce nesvítí, ale asi je to zrádné,“ zamýšlí se řidič dál s tím, že když veze padesát lidí, tak i ti vydají nějaké teplo.

Řidič mezi mlýnskými kameny

Cestující se ho prý chodívají často ptát, proč už klimatizaci nezapnul. „Nebo naopak, že je tu zima, a proč to mám tolik puštěné? Jsem mezi mlýnskými kameny,“ sděluje. Poté si vezme teploměr do své kabiny, a když zjistí, že sedí téměř v třiceti stupních, usoudí, že klimatizaci pustí.

„Mě by nenapadlo jít za řidičem prosit o puštění klimatizace, to bych si připadala, že dělám nějakou scénu,“ míní jedna z cestujících. Podle slov dalších tázaných se s nulovým chlazením ve vozech smíří hned po nástupu, protože nemají čas čekat na spoje s piktogramem značícím klimatizaci. „Aspoň si sedám blízko dveří,“ dodává svůj trik další pasažér.

Velkým problémem jsou podle cestujících i řidičů otevřená okénka. „To pak účinky klimatizace ruší, takže nemá ten výkon,“ potvrzuje i řidička odpočívající na Dejvické. Podle jejích slov má každý její kolega vlastní metodu, jak přečkat devítihodinovou směnu. „Já si třeba namáčím vlasy, které mám dlouhé, muži nosí mokré ručníky na zátylku,“ líčí. I ona připouští, že klimatizaci v „salonu“, jak řidiči označují prostor pro cestující, i v kabině smějí zapínat podle sebe a bez nějakých postihů ze strany zaměstnavatele.

„Slyšela jsem, že prý nesmíme, ale není to pravda, žádné pokuty nedostáváme,“ uzavírá. Podle DPP by však měla být klimatizace zapnutá už při venkovních teplotách od 22 °C. „U nových klimatizovaných tramvají hlídá klimatizaci automat a řidič má omezené možnosti do systému zasáhnout,“ říká mluvčí DPP Aneta Řehková.

Klimatizace není účinná, když jsou otevřená okna I v nových, plně klimatizovaných tramvajích typu 15T je tepleji než venku. Řidiči tady mají jen omezenou možnost do ventilace zasáhnout. Jinde zase hlavně proto, že cestující znemožňují správnou funkčnost klimatizace otevíráním oken, případně řidič ještě nemá pocit, že by měl chlazení zapnout. Vozy DPP s klimatizací mohou pasažéři poznat už zvenčí, a to podle piktogramu se sněhovou vločkou umístěného na venkovních dveřích, u tramvají 15T je pak poznávacím znamením žlutá maska pod čelním sklem řidiče. Klimatizaci mají kromě zmíněné nové 15T také tramvaje typu 14T, KT8 a T3PL, které mají rovněž piktogram vločky.

Lékaři však stejně doporučují, aby rozdíl mezi klimatizovanými prostory a vnějším prostředím nebyl větší než čtyři stupně.

„Přechody by neměly být dramatické, ačkoliv jsou situace, kdy s tím nic nenaděláte. Třeba u veřejné dopravy,“ upozorňuje Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN.

Metody přežití cesty

Testování uvnitř vozů pokračuje v „kloubové“ tramvaji číslo 26 „bez masky“. Ve 12:45 je venku 28 °C, uvnitř vozu je ale 28,8 °C. Všechna okénka jsou otevřená. Krátce po jedné hodině je v tramvaji číslo 34 ve směru z holešovické tržnice na náměstí Republiky už 30,1 °C.

Na ulici je tou dobou 29,3 °C. Nejnižší rozdíl teplot měla ve středu tramvaj číslo 8 nejstaršího typu T3. Oba vozy byly přeplněné, všechna okna otevřená včetně střešních ventilaček a teplota uvnitř byla 29,8 °C. Pocitově se však touto tramvají cestovalo osloveným pasažérům nejlépe.

„Nejsnesitelněji se teď dá cestovat v tramvajích typu T3. Mají okna, jejichž celou čtvrtinu jde opravdu otevřít, a navíc se nachází v takové výšce, že sedícím za jízdy příjemně fouká do obličeje. Ve střeše každého vozu je ke všemu trojice větracích poklopů,“ vypočítává výhody staré zakulacené soupravy muž čekající na zastávce. „Doufám, že budu mít kliku a přijede T3,“ loučí se.