Vyšel nový Metropolitní plán, k rozvoji města se mohou vyjádřit občané

Připomínky k první verzi Metropolitního plánu v roce 2018 V roce 2018 přišlo k Metropolitnímu plánu 14 475 jedinečných připomínek a 30 tisíc duplicitních . Městským částem tehdy nejvíce vadila možnost zastavět zeleň, budovat domy vyšší než jejich okolí i zahušťování výstavby.

Praha 4 například poukazovala na to, že dokument navrhuje stavět na Pankrácké pláni objekty až do výšky 160 metrů, přitom organizace UNESCO doporučuje v metropoli výškovou hladinu pouze do 70 metrů. Nová verze plánu připomínku vzala v potaz a maximální výšku budov na Pankráci nastavila na doporučovanou hodnotu.

a maximální výšku budov na Pankráci nastavila na doporučovanou hodnotu. Svůj zájem na Metropolitním plánu mají také památkáři. Připomínkovali koncepci, výškovou regulaci i detailní řešení v jednotlivých lokalitách.